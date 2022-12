La ourensana Pili Bernardo recibió hace unos días una llamada más que inesperada: "Hemos encontrado su móvil". Era la voz de un agente de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial de Ourense para comunicarle una noticia que para ella era ya misión imposible. El terminal le había sido robado junto a un monedero con 20 euros hace tres meses mientras trabajaba en el CHUO y se le fue interceptado a una mujer la semana pasada.

"En el momento, fui a poner la denuncia y me dijeron que no iba a ser fácil recuperar mi teléfono", relata a FARO la auxiliar de enfermería con una sonrisa en la boca. Su gesto era bien diferente a comienzos del mes de septiembre, cuando por primera vez vivió un hurto en sus propias carnes, concretamente en la antesala del área de realización de tacs del hospital ourensano.

El presunto autor del saqueo pudo haber sido un joven de complexión delgada con una muleta que vestía pantalón negro y sudadera gris que entró en la zona disimulando

"Fui a coger suero y posé todo, incluso coloqué una chaqueta por encima de mis pertenencias, pero alguien me estaba viendo y fue quien me robó". Lo supo porque una familiar de un paciente que estaba siendo atendido le intentó ayudar describiendo la situación previa a la sustracción. Según la versión de esta testigo, el presunto autor del saqueo pudo haber sido un joven de complexión delgada con una muleta que vestía pantalón negro y sudadera gris y que entró en la zona disimulando. Tras ser consciente de lo sucedido, la víctima avisó al personal de seguridad, que corría con la desventaja de carecer en el lugar de cámaras de vigilancia -inexistentes en el sector antiguo del complejo sanitario-.

Afortunadamente, Pili no sufrió el jaqueo de sus cuentas, pues guardaba en su aparato datos de importancia, entre ellos, los bancarios. "El banco me canceló todo ese mismo día, pero después estuve casi dos semanas sin dinero en efectivo ni tarjetas porque trabajo de mañanas fijas y no tenía disponibilidad para solucionarlo", recuerda en su capítulo de quebraderos de cabeza, entre los que también figura el gasto de adquirir un nuevo terminal. "Actualmente, ya no tengo nada relacionado con el banco en el teléfono y aviso a los compañeros para que no coloquen sus cosas donde me robaron a mí", explica.

"Me llevé una alegría... Me sorprendió muchísimo que la Policía Nacional consiguiera recuperarlo, lo fui a buscar y está intacto"

Ahora, tres meses después del susto y en plenas fiestas navideñas, Pili ha recibido su particular 'regalo'. "Me llevé una alegría... Me sorprendió muchísimo que la Policía Nacional consiguiera recuperarlo, lo fui a buscar y está intacto", abunda a la vez que desea agradecer la labor de los agentes. "Me gustaría darles las gracias públicamente; yo soy auxiliar y muchas veces mi trabajo no se ve y no se valora, por eso quiero destacar su esfuerzo", sentencia.

El móvil de esta empleada del Sergas, de gama media -con un valor de "unos 200 euros"-, lo atesoraba una mujer que declaró ante los policías que la destaparon que se lo había comprado a un vendedor en la calle, al cual no conocía. Próximamente, tendrá que ofrecer su testimonio vía judicial para aclarar los hechos; la damnificada también podría ser citada para aportar más datos. Actualmente, se sigue 'apuntalando' información para llegar al individuo que perpetró el hurto.

Fórmulas para encontrar los móviles robados

Desde la UDEV, contactados por FARO, prefieren no detallar su modus operandi a la hora de rescatar objetos robados para no "dar pistas" a los ladrones. Las mismas fuentes esgrimen que hurtos como el que sufrió Pili son habituales en la provincia y que ellos practican las gestiones necesarias hasta "llegar" al final: "Es un trabajo de equipo". Con todo, estos procesos dependen del "volumen de trabajo" existente y del "tiempo" que haya transcurrido desde la sustracción.

"La mayoría de los dispositivos permiten su rastreo a pesar de estar apagados y sin tarjeta"

Por su parte, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP) en Galicia, Roberto González, indica, grosso modo, que se dispone de dos fórmulas para recuperar los terminales. En primer lugar, "la mayoría de los dispositivos permiten su rastreo a pesar de estar apagados y sin tarjeta, con la ayuda del ciudadano que ha perdido el móvil", aclara.

En el otro método, "cuando el aparato está inmerso en un delito como en un robo con fuerza y su valor es mayor de 400 euros, aunque no se suele hacer siempre, se pide autorización judicial para que la compañía tenga la obligación de facilitar el número de IMEI vinculado al número de teléfono, con lo cual se puede localizar a la persona", finaliza.