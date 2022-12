La asociación Alcer lanzó un programa de emergencia social este año que cumple su primera edición, destinado a las personas con enfermedades renales crónicas. Llegaron a 12 personas y en el 2023 esperan beneficiar a más

y cumplir con el objetivo de “detectar situaciones de vulnerabilidad producidas por la enfermedad y dar cobertura, evitando el impacto negativo”.

–¿Os encontráis con muchas personas en situación de emergencia?

–Nos encontramos con situaciones donde los usuarios nos dicen que les da “vergüenza” acudir a nosotros para pedir este tipo de ayudas. En este año, el objetivo del programa fue el de llegar a 12 personas y lo cumplimos. Para 2023, el programa ya está rodando y el objetivo será poder llegar a más personas.

–¿Por qué surge este proyecto?

–Debido a las situaciones que nos hemos encontrado a lo largo de estos años, vimos la necesidad de hacer este proyecto, ya que la enfermedad rompe el equilibrio económico, psicológico y social de la persona con enfermedad renal crónica. Acaba de empezar su andadura en este año 2022, por lo que es necesario asentar sus bases de manera idónea, para así poder llegar a todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

–Tras este primer año, ¿consideráis necesario su continuidad y ampliación?

–Por supuesto. En estos últimos meses, la situación económica empeoró de manera desmesurada. Nos encontramos en un momento donde la subida de precios es desorbitada. Muchos usuarios de nuestra entidad no pueden seguir trabajando, concretamente las personas que se encuentran en diálisis. Muchos de ellos no llegan a los años necesarios cotizados o, los que llegan, cuentan con los años mínimos para poder optar a una pensión. Un porcentaje elevado está percibiendo ayudas con una cuantía mínima, y en algunos casos nos encontramos con que no tienen derecho a ninguna ayuda.