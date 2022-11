Una caja en cada puerta para que no falten juguetes ni comida esta Navidad

La Campaña Nadal 2022, organizada por el Concello de Ourense en colaboración con el Banco de Alimentos, acaba de comenzar, con un objetivo claro: que ningún niño o niña se quede sin juguetes y que no falte comida en las casas más necesitadas esta Navidad.

La campaña “Recogida de alimentos y de juguetes” está organizada por Protección Civil y el Ayuntamiento de Ourense con la colaboración del Banco de Alimentos. Esta actividad solidaria pretende recoger alimentos no perecederos y juguetes para repartir entre los segmentos de la población más necesitados. La iniciativa cuenta además con el apoyo de otras entidades del municipio ourensano como Bomberos o Policía Local, que participaron ayer en la presentación oficial de esta iniciativa celebrada en el Campo da Feira.

Se instalarán cajas de recogida en el propio Concello, en Plaza Mayor y en diferentes dependencias municipales como Policía Local, Bomberos, centros cívicos, así como en grandes superficies comerciales o en cualquier lugar identificado con la imagen de la campaña. También hay un teléfono (616908507) para que el personal pase a recoger las donaciones a domicilio.

“Hay mucha gente que no lo está pasando bien”

Los organizadores prevén hacer dos entregas. Una será antes de Navidad y otra, antes de la campaña de Reyes, cuando finalizará la campaña de recogida. Los únicos requisitos, recuerdan desde Protección Civil, son que los alimentos sean no perecederos y que los juguetes se encuentren en buen estado. El concejal Telmo Ucha introdujo los primeros juguetes en las cajas de la campaña, animando a que la ciudadanía se implique en esta acción solidaria. Para Juan Carlos Villanueva, responsable de Protección Civil, es importante no solo que la gente colabore entregando materiales, sino que participe activamente haciéndose voluntario para entregarlos. Natalia González Valencia, coordinadora del Banco de Alimentos, animó igualmente a solidarizarse con la iniciativa. “Hay mucha gente en la ciudad que no lo está pasando bien”, lamentó.