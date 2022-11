El excalde Francisco Rodríguez, candidato del PSOE a la Alcaldía: "Doy el paso para buscar consenso y que Ourense salga del caos"

Ni el secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, ni la secretaria de la agrupación local del partido en la ciudad, Natalia González, ambos concejales en Ourense. El candidato socialista a la Alcaldía de la tercera ciudad gallega en los próximos comicios municipales, de mayo de 2023, será Francisco Rodríguez, el que fue ya alcalde de Ourense de 2007 a 2012.

El PSdeG-PSOE daba un vuelco total a las previsiones, en una reunión celebrada en la tarde de ayer en Santiago de Compostela, con presencia de su secretario xeral, Valentín González Formoso, y de los dos aspirantes. La dirección gallega acordó, con el apoyo de Ferraz, suspender el proceso de primarias al que iba encaminado el partido en Ourense, y al que pensaban presentar precandidaturas el secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino, y la viceportavoz municipal, Natalia González. Santiago designa de forma directa al exalcalde Francisco Rodríguez, al entender que es el más valorado para encabezar de nuevo la lista por Ourense, y el más demandado por la militancia.

Paco Rodríguez fue alcalde de Ourense entre 2007 y 2012. Tuvo que abandonar la Alcaldía antes del fin de mandato, tras una abrupta detención realizada en su domicilio con participación policial, en septiembre de 2012, por su presunta implicación en la operación Pokémon. De varias causas ya ha salido absuelto, mientras sigue investigado en alguna otra.

La decisión adoptada ayer por la cúpula socialista fue totalmente inesperada, incluso para los dos candidatos en lid para encabezar la lista en Ourense, y cuyas precandidaturas tendrían que hacerse oficiales el próximo lunes día 21.

La decisión dejó perplejos al resto de partidos políticos y a las propias filas del PSOE, dado que Francisco Rodríguez, alejado de la vida política local desde ese fatídico 2012, acaba de jubilarse de su labor docente, y no se esperaba que aceptara esta petición que según fuentes socialistas “partió” de la propia dirección gallega del PSdeG-PSOE, en respuesta a las demandas de muchos representantes de los sectores sociales y económicos s de la ciudad, que “pedían a gritos que el PSOE recuperara al exalcalde”.

“Restablecer heridas”

Fuentes socialistas indicaban ayer, en medio de la catarsis del PSOE local, ya dividido desde hace años, por la noticia del nuevo candidato en Ourense, que con esta elección se iban a “restablecer heridas, y se devolverá a Paco Rodríguez, “una posición desde la dignidad, la honradez y la recuperación del orgullo de un gran alcalde que sufrió una persecución injusta y que privó a Ourense de la mejor etapa de los últimos 20 años”.

Se refieren en este caso a la detención del regidor, a las 8 de la mañana del día 20 de septiembre de 2012, en su domicilio del barrio de A Ponte, y con participación policial, que le llevaría durante 72 horas a distintos calabozos, sin conocer el motivo de esa detención, algo que fuera criticado por cargos públicos de distintos grupos políticos.

De hecho aquel proceso hizo que el PSOE diera de baja como militante a Francisco Rodríguez, mientras no se dirimía la cuestión judicial, el mismo partido que lo vuelve a llamar diez años después, como la posible “salvación” para acabar con la bicefalia del partido y poder mejorar los resultados en el Concello de Ourense.

La noticia de esta inesperada designación de candidato en Ourense la daba a conocer en la reunión mantenida ayer el Santiago el secretario de organización del PSdeG José Manuel Lage, en un encuentro que se prolongó hasta última hora de la tarde y que tuvo distintas reacciones. Fue imposible pulsar ayer la opinión de Rafael Villarino, quien pensaba optar de nuevo a la Alcaldía, tras haber sido el candidato que consiguió la mayoría de votos en 2019 pero que no pudo gobernar, tras el pacto de Gonzalo Pérez Jácome (DO) con el PP.

Sí se posicionaba ayer Natalia González, quien mostró su “respeto absoluto” a la decisión adoptada por el partido, que se hace en base a una excepcionalidad que permite los estatutos del PSOE, cuando la división de criterios, impide un candidato de consenso.

“Ahora a trabajar unidos”

“Tenemos que asimilarlo, digerirlo, y a partir de ahora trabajar unidos para que el PSOE gane en Ourense”, señalaba Natalia González. “Llevamos un tiempo intentando llegar a acuerdos, y las primarias podrían fraccionar el partido, al haber dos personas dispuestas a ser candidatos; creo que ahora ya tenemos un candidato oficial, el tablero está definido y el dialogo será más fácil”, afirmó Natalia.

De hecho, el regreso de un exalcalde para encabezar la lista del PSOE, coincide con la repesca de otro exregidor en la lista del PP, Manuel Cabezas, cuya relación con Francisco Rodríguez es de amistad personal –quedan habitualmente para comer juntos– y de respeto, lo que podría hacer más fácil ese entendimiento si, en el futuro, los resultados no son de mayoría, y las dos fuerzas, PP y PSOE, históricamente mayoritarias en la ciudad, podrían mejorar su entendimiento.

De hecho llamó la atención ayer, en un acto en el campus de Ourense, organizado por el profesor y excargo socialista José Ángel Vázquez Barquero, el efusivo abrazo que se dieron Francisco Rodríguez y Manuel Cabezas, que volverán a pugnar como en 2003 por una Alcaldía de Ourense, antes que conocerse el regreso del exalcalde socialista.

Francisco Rodríguez: "Ourense debe de recuperar su dignidad y su auestima"

“Decidí aceptar la propuesta de la dirección del partido para, con humildad, tratar de encontrar un espacio de consenso sin líneas rojas, sin mochilas, que permita llevar a cabo una salida a la situación de caos en la que está sumida esta ciudad, y, sobre todo, anteponiendo el conseguir lo más importante: que tanto la instituciones como los hombres y mujeres que viven en Ourense, recuperen la autoestima y la dignidad”, señaló ayer Francisco Rodríguez en clara crítica al gobierno de minoría, liderado por los cuatro ediles de gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, que no le convence. Era el primer resumen con el que Francisco Rodríguez (Palmés, Ourense, 1954) explicaba anoche el motivo por el que aceptó la propuesta de regresar a la política desde la locomotora de salida que es ser candidato a alcalde por el PSOE. “Soy una pieza más y pequeña, dispuesta a contribuir con mi trabajo, en encontrar ese lugar en el que puedan participar todas las instituciones y en el futuro de la ciudad”, explica. Francisco Rodríguez señaló que hay una necesidad de que Ourense y su concello superen la situación actual “y la ciudad recupere su autoestima y su dignidad”, frases que coinciden con los motivos alegados por su amigo, pero ahora oponente en las urnas, Manuel Cabezas, el candidato del PP al Concello de Ourense en 2023. Reconoce que ha recibido las felicitaciones de este último y de otro exregidores de Ourense de distintas ideologías políticas y “lo importante es que hay que recoger las ideas que aporten todos los partidos, y de todos aquellos profesionales que puedan aportar para la ciudad”. De hecho, Rodríguez señala que “cuando digo que me mueve el interés de la ciudad, al margen de lo que decidan los ciudadanos que son soberanos, no habría ningún problema por mi parte para llegar a acuerdos por la ciudad con el PP, y con Cabezas, tanto desde el gobierno como desde la oposición”. Sabe que hay un lastre, la Pokémon que será materia de debate pero “estoy tranquilo”, dice, pues cree que solo querían quitarle de en medio, y que el resto de causas pendientes no tienen recorrido.