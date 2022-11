“No se habla mucho de exorcismos, pero existen y la iglesia los reconoce”

Jacobo Martínez (A Coruña, 1978) ha trabajado como director de fotografía en largometrajes, series y documentales, y tiene un Premio de la Academia de la Televisión a la Mejor Fotografía. Su sello está en títulos como “Fariña”, “Velvet” o “Las chicas del cable” y ahora también en “13 exorcismos”, su ópera prima como director, que se estrena hoy en cines. El Teatro Principal de Ourense, ciudad en la que se rodó parte de la película, acogió ayer la ‘premiere’.

–¿Cómo se produce ese salto de la fotografía a la dirección?

–Ha sido un proceso muy progresivo. Yo soy muy tímido e introvertido, y creo que hay un punto de enfrentarse al reto de exponerse y arriesgarse. Como director de fotografía estás en un segundo plano, con personas delante que te hacen un poco de escudo y no necesitas exponerte aunque tengas una visión o una opinión. Creo que vencer este miedo es uno de los motivos que me llevó a dar este salto, más allá de que a uno también le gusta contar historias y llega un momento que sientes que quieres contarlas desde tu punto de vista.

–¿Lo ha conseguido? ¿Ha vencido el miedo?

–Estoy en ello. Sinceramente, para mí esto está siendo un triunfo personal en todos los aspectos. Pensar en hacer una rueda de prensa, una entrevista, enfrentarme a un grupo de actores y exponer mis ideas... Hace unos años diría que es ciencia ficción. Lo estoy consiguiendo y estoy orgulloso de ello.

"No es solo una película de miedo, por debajo hay una historia humana, un drama, un trasfondo que es muy importante"

–¿Qué ha visto en este guion para decidir que este era el momento de arriesgar?

–El guion combina dos factores que me gustaron mucho. Uno es que no es solo una película de miedo. Hay una primera capa que es muy importante que es la historia de terror clásico, de entretenimiento puro, y que para realizarlo requiere una parte muy técnica en la cual yo estoy muy familiarizado porque llevo muchos años dedicándome a esto, y puedo decir que la acción de rodar la conozco y la controlo. Y por otro lado, una característica que pocas películas de miedo tienen, y es que aparte de esto hay por debajo una historia humana, un drama, un trasfondo que es muy importante para la película y que también a mí me interesa mucho.

–Estrenarse como director con actores como José Sacristán es empezar muy arriba. ¿Cómo ha vivido esta experiencia?

–Con Pepe ya había trabajado en otras ocasiones, en películas y series. Trabajar con él es una maravilla. Esto siempre se dice de todos los rodajes, todos los elencos son maravillosos, pero sí es cierto que yo he tenido mucha suerte. No creo que vuelva a repetir la chiripa que he tenido con este equipo de actores: José Sacristán, María Romanillos, Urko Olazábal, Ruth Díaz, Pablo Revuelta, Silma López, Uri Guitart, Cristina Castaño... Un grupo de actores brillantes todos. Ha habido un trabajo de casting muy importante, pero hemos tenido mucha suerte. Trabajar con Pepe es una suerte porque él ama el cine y lo demuestra cada día, y cuando está en el rodaje es una maravilla. Lo digo de corazón, todo el mundo debería experimentar rodar con Pepe, es una lección de cine en vivo.

"Trabajar con José Sacristán es una suerte porque él ama el cine y lo demuestra cada día"

–¿Qué verá el espectador en este largometraje que no haya visto ya en otras películas de exorcismos?

–También es algo muy típico que se dice, pero en este caso es absolutamente cierto, y es que es la primera película de exorcismos que se hace en España. Es un tema que no se había tratado en el cine patrio. Entonces el público va a ver una película de exorcismos que da mucho miedo y una historia humana de una niña que es muy potente. Lo diferenciador de la peli es que vas a pasar un buen rato -si te gustan las pelis de miedo, claro-, con una historia debajo para ir rumiando.

–Hoy en día no se habla mucho de exorcismos, y resulta curioso que todavía haya sacerdotes autorizados por el Vaticano para practicarlos. Desde ese punto de vista, la historia ya es inquietante.

–Sí, la verdad es que no es un tema del que se hable mucho, pero existen y la iglesia los reconoce. En España hay 15 sacerdotes autorizados y se hacen cursos de exorcistas. Yo me he leído varios libros escritos por exorcistas donde cuentan sus actividades y los casos que les tocan. Cuando entras en el tema no es algo que esté oculto, es parte de la iglesia.

"En España hay 15 sacerdotes autorizados y se hacen cursos de exorcistas"

–Después de esta labor de investigación y de haber hecho la película ¿cree en las posesiones demoníacas?

–Yo no, pero una característica de la película es que nuestra intención a la hora de contar esta historia no es adoctrinar a nadie acerca de si esto es verdad o no, simplemente exponer una historia con dos puntos de vista distintos, el de la ciencia y el de la religión, sin decidir cual es el bueno o el correcto, y que el espectador pueda tomar su propia percepción de lo que estamos exponiendo.

–¿La niña poseída de “13 exorcismos” es un caso real o la historia se inspira en diferentes sucesos ocurridos en España?

–Está inspirada en varios casos a los que hemos tenido acceso a través de informes judiciales y estos libros en los que varios exorcistas hablan de casos de los que se han ocupado durante su carrera. Es como un compendio de los grandes hits de los exorcismos.

"La película está inspirada en varios casos a los que hemos tenido acceso a través de informes judiciales"

–¿Por qué cree que, existiendo documentación accesible, no se había hecho antes una película de exorcismos en España?

–Ni idea, porque es un tema muy interesante, quizás a nadie se le ocurrió. No sé si por respeto a “El exorcista”, la película original...

–¿Se pueden comparar?

–Diría que no, son películas muy distintas.

–Usted que ha sido director de fotografía en numerosos proyectos ¿qué opina de la ciudad de Ourense como escenario para el cine?

–Me ha sorprendido mucho. A nosotros nos encajaba perfectamente para esta historia, por el tamaño también. La verdad es que es una ciudad que puede reflejar muchas ciudades, y además de eso, tiene un entorno cercano espectacular que a nosotros, en este caso, no nos servía, pero sí para otros proyectos. Tiene mucha diversidad, y ahora la alta velocidad es un elemento diferenciador, esperemos que llegue rápido también al resto de ciudades, que se establezca y que haya frecuencias porque esto hace que el panorama para rodar en Galicia sea muy distinto, y se facilita muchísimo.

–¿Se quedará en el terreno de la dirección? ¿Tiene ya algún proyecto en mente?

–Tengo algún proyecto, falta concretarlo. A mí me gusta el cine en general y cualquier proyecto. Me encantan los documentales, la ficción... así que sí, me gustaría seguir.