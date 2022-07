O Invernadoiro pierde su color: “No recordamos una semana tan negra...”

Herminda, de 82 años, recuerda cuando caminaba paseaba por el monte que tiene en frente. Era verde, silencioso, pacífico y hacía que durante esos paseos la mente viajara al país de la tranquilidad. Ahora, cada día que se levanta, todos esos recuerdos en colores, se despiertan en blanco y negro. Fotografías monocromáticas que se apoderan de la mirada de los vecinos del municipio de Vilariño de Conso y especialmente de la localidad de Pradoalbar, donde desde hace días ven como su horizonte verde se convirtió en un mar de cenizas.

Herminda todavía tiene el susto en el cuerpo, las llamas en la retina y la angustia a flor de piel. “Teníamos miedo porque las llamas se vinieran al pueblo porque empezaron en la montaña aquí cerca y no sabíamos que podía pasar. No recordamos una semana tan mala, tan negra...”, dice mientras todavía recuerda que hay algún foco en el que sale humo.

Los vecinos pasaron malos momentos y tuvieron que adaptarse a las circunstancias de una semana de verano, que no se imaginaban Paz, Fina y Pilar Vázquez, tres hermanas que nacieron donde se iniciaron las llamas y que regresan en la época estival a disfrutar de la naturaleza.

Pilar arguye que “esto ha sido muy triste, pasarte una semana viendo fuego por todas las montañas es algo muy desagradable y es una pena. De golpe las montañas y todo el paisaje verde, se vuelven negras”.

“Todo esto es terrible y horrible"

Sobre cuál fue el momento que peor lo pasaron, dice que “el primer día sin ninguna duda, porque vimos las llamas tan cerca. Llamamos a los servicios de emergencias para intentar que no llegara a las casas. Hasta que llegaron fueron momentos de no pensar qué iba a pasar”. Y añade que “todo esto es terrible y horrible, esperamos que para el año que viene las vacaciones que tengamos sean mejores que estas que hemos tenido”.

Paz Vázquez expresa el mismo argumento que su hermana: “Ves que empieza a arder todo y sientes mucha impotencia. Hubo un momento que pensamos que venían a las casas, pero vinieron los Bomberos al pueblo e hicieron un buen trabajo porque ayudaron a enfriar las casas y también a proteger todo esto. Si no llega a ser por ellos...”.

Durante la pesadilla que inundó de fuego el centro y el este ourensano, Pradoalbar también padeció la ausencia de conexión telefónica y de televisión por unas horas. Paz comenta que “no fue mucho tiempo, pero nos quedamos sin poder llamar durante un par de horas, después ya se restableció la comunicación y la televisión también”.

Monocromático

O Invernadeiro perdió parte del color que hacía que fuera un croma perfecto para la tranquilidad, la paz, el turismo y también la actividad económica que se encuentra mermada por la falta de pastos para el ganado. Fina, otra hermana de las anteriores, dice que “llegamos una semana antes de que se produjera todo esto y estaba todo verde, todos los picos y las laderas de las montañas verdes, ahora todo es negro y lleno de ceniza. Lo peor es para los ganaderos y los agricultores de la zona que se han quedado sin su sustento y también los pastos arrasados para el ganado, ya que aquí hay mucha gente que se dedica al campo”.

Fina sale de su casa y mira al horizonte negro que dejaron las llamas de fuego. Los servicios de extinción defienden que se quemaron más de 7.300 hectáreas, sin embargo, desde la Consellería de Medio Rural siguen manteniendo las 6.5000 oficiales provisionales a la esperar de determinar más minuciosamente las hectáreas calcinadas. “Venimos entre 15 días y un mes todos los años y menudas vacaciones nos han tocado pasar, este año esperamos que para el año que viene sean mejores, pero el año que viene seguirá igual de negro”.

Fina igual que sus hermanas tiene buenos recuerdos de su infancia en Pradoalbar donde ahora señalan las cúspides del Parque Natural llenas de ceniza cuando todo era verde. O Invernadeiro pierde su color volviéndose monocromático. Un negro peligroso porque según Fina “se nota que el suelo está caliente y hay veces que algunos focos se reactivan y suelen echar humo y reavivarse”.

"Se nota que el suelo está caliente y hay veces que algunos focos se reactivan"

Ayer un ejemplo, con la brigada aérea acercándose hasta el punto de Castiñeira, en Vilariño de Conso. Fina y sus hermanas estuvieron también pasando una noche en el albergue del municipio por la cercanía de las llamas con sus camas y desde hace días ven el cielo más despejado que los días anteriores. Pero avisan que “esperemos que llueva pronto, porque se nota que todo está muy árido, muy seco, pero no queremos que llueva torrencialmente porque puede arrastrar la ceniza hasta el río y hasta el embalse provocando que se contamine el agua y ya hay poca como para que se contamine por eso”. Y añade que “ahora tenemos que estar pendiente de que no pase eso, pero esperemos que llueva aunque las previsiones no son muy buenas”.

Las tres hermanas destacan lo mismo “el color verde te daba paz, ahora tardará un tiempo en renacer y regenerar toda la naturaleza que había. Supongo que las administraciones lo harán con un plan, pero esto no puede quedar así, porque el negro genera pena y tristeza”. O Invernadeiro pierde su color y su valor patrimonial. Hectáreas de flora y fauna reducidas a cenizas en un paraje único en la provincia ourensana, rodeado de cimas que antes eran verdes y ahora no. Antes todo era tranquilidad y ahora una gran mayoría de sentimientos dañan el alma. Reflejo del paso de las llamas por O Invernadeiro.