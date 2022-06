El Penal 1 de Ourense juzgó ayer a un hombre acusado de amenazas a su exmujer a través del hermano de ella. Según el escrito de calificación de los hechos de la Fiscalía, que solicita una condena de 31 días de trabajos comunitarios, alejamiento y privación del derecho a llevar armas, el encausado se encontró con el hermano de su ex en un bar de Lobios, la tarde del 14 de noviembre de 2021, sobre las 16 horas. Presuntamente, le dijo, refiriéndose a ella: “Un dos dous vai caer”. También aseguró: “Para lo que me queda en el convento me cago dentro. Ya no tengo nada que perder en la vida”. Además, según la Fiscalía, el acusado dijo al hermano de su exmujer que la atropellaría con el coche y que tenía localizados sus horarios.