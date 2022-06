Gonzalo Jácome: “Mi mayor logro fue poner a andar la administración y licitar obras complejas”

Hoy se cumplen tres años desde que Gonzalo Pérez Jácome levantó el bastón de mando, tras un pacto con el PP que le otorgaba al líder de DO la mayoría absoluta y suficiente para regir en la ciudad. Aquel pacto idílico para unos y de la “vergüenza” para otros, se rompió en septiembre de 2020.

Desde entonces, “traición” de sus excompañeros, gobierno en minoría con tres ediles, una moción de censura fallida, reconciliación con el PP, una cuestión de confianza superada, una pandemia, una crisis económica, dos macromodificaciones de créditos aprobadas y un regidor que encara su último año de mandato con la pretensión de que su partido gane las elecciones en 2023.

–¿Cómo está el alcalde de Ourense?

–Muy bien, demasiado bien como siempre digo.

–Se cumplen tres años desde la toma de posesión como regidor del Concello, ¿qué balance hace de su gestión?

–Pues un trabajo muy arduo, porque llegamos y había un ayuntamiento absolutamente oxidado y entonces, lo primero, era... Yo siempre pongo esta analogía, si tu quieres ganar una carrera de coches, pero resulta que cuando llegas el coche está estropeado, lo primero es arreglar el coche. Lo que hicimos fue estar arreglando el coche, que lo dejaron estropeado los demás.

¿Qué dejaron estropeado? Pues todo el funcionamiento de recursos humanos, toda la infraestructura del ayuntamiento. Llegué a un ayuntamiento en el que hay centenares de empleados que han sido enchufados. Entonces llegas a un ayuntamiento con unos recursos humanos con muchos vicios y es muy difícil cambiar eso, que es lo que estamos haciendo.

"Me pongo un sobresaliente"

–¿Qué nota se pone?

–Date cuenta que he estado trabajando de mecánico y chófer. Pues sobresaliente, obviamente.

–Y, ¿a los ediles de DO?

–Sobresaliente.

–Y, ¿a los del PP?

–A los del PP... Un bien.

–¿Por qué?

–Pues porque se marcharon en septiembre del 2020, apoyando una traición que hicieron unos tránsfugas y ahí perdieron casi todo, claro.

–Y, ¿a la oposición?

–Bueno, la oposición poco hace. No se le puede poner nota, porque digamos que... por incomparecencia, suspenso por incomparecencia.

"Mi mayor fracaso, sin lugar a dudas, creo que el haber cedido y haber implantado el teletrabajo"

–¿Cuál ha sido su mayor logro en estos tres años?

–El mayor logro es poner a andar la administración y poder licitar obras complejas que aquí no se hacían desde hace más de una década, o incluso más de dos, porque obras complejas nunca se hicieron porque eran de otras administraciones.

De hecho, el Puente del Milenio, el Auditorio, el acceso centro, todo eso, lo hace el Estado español o la Xunta y no las administraciones locales. Y luego, el parking lo hacían empresas privadas con unos beneficios en los años de explotación que rozaban la usura. El Ayuntamiento de Ourense nunca abordó una obra compleja como es, por ejemplo, la calle Concordia y todas las que se avecinan.

–¿Cuál siente que hay sido su mayor fracaso?

–Mi mayor fracaso, sin lugar a dudas, creo que el haber cedido y haber implantado el teletrabajo.

–¿Por qué?

–Porque creo que es un error tal y como está el ayuntamiento y creo que ha sido un error.

–Y el control horario, ¿ya está implantado?

–Sí, ya está implantado, todavía no de forma telemática, pero el control horario no tiene que ver con el teletrabajo.

–Era otra pregunta en relación a los funcionarios. Hablando un poco de todo, ¿cómo van esas modificaciones en el PXOM?

–Bien, están encargadas al equipo redactor, se están haciendo ahora, pero van muy lentos en Urbanismo y a ver si lo traen pronto para ver cómo está y llevarlo a pleno.

–¿Tiene alguna previsión?

–Sí, en cuanto lo traigan. A ver si acaban en septiembre para llevarlo a pleno.

–¿Ha hablado con el PP por esas discrepancias en el PXOM?

–No, todo correcto, están de acuerdo.

–¿Habrá rascacielos?

–Rascacielos, depende de cuando llegue el momento, lo que si se deja la posibilidad es de que se pueda edificar si se desea.

–Hablaba del transporte urbano hace unas semanas, que no pasaba por Os Remedios o el Auditorio, ¿llegará esa reestructuración que anunció para otoño?

–Sí, claro.

–¿Está de acuerdo la empresa concesionaria?

–La empresa concesionaria no pinta nada en esto, no tiene que estar de acuerdo o en desacuerdo, no sé esa pregunta a qué viene ni donde la saca. No pintan nada, en eso no pintan

–¿No tiene nada qué decir?

–No, no tiene nada que decir. No tiene nada más que decir, solo tienen que obedecer y hacer lo que les mando. No tienen que estar de acuerdo.

Sobre las extensiones de líneas del transporte urbano: "Están prohibidas"

–Se habló con Pereiro de Aguiar para esa extensión de líneas en el transporte urbano...

–Está prohibida por la Xunta, no se puede hacer, es transporte metropolitano y lo paga la Xunta de Galicia. No se puede uno extralimitar del municipio.

–Entonces no se hará.

–No, es un tema de la Xunta.

–La oposición dice que las ordenanzas municipales están paralizadas, ¿como están la de ruidos, veladores, botellón...?

–La de veladores está en marcha, está en exposición pública y ahora se llevará a pleno en breve, tras ver las alegaciones que hay. No está paralizado nada.

–El PP es el encargado de elaborar los presupuestos, ¿habrá presupuestos este año?

–No, porque eso habrá que llevarlo a pleno y depende de la oposición.

–Pero, ¿están redactados, se están haciendo?

–Sí.

–Hablaba de Concordia, de la licitación de un proyecto en la Cruz Alta de movilidad vertical, ¿habrá más proyectos este año?

–Sí, ahora mismo ya se va a licitar el de Nicomedes Pastor Díaz en A Carballeira, el de Arturo Pérez Serantes yendo a San Francisco, el de Coenga yendo desde los Vinos a la parte baja de San Francisco, otro de la pasarela al corazón del barrio del Puente y otro para ir desde el centro de salud desde Progreso a la calle Concejo. ¡Ah! Y el de la Cruz Alta que es vital, dos ascensores, a parte de Concordia, que ya se está haciendo. Todos esos se van a licitar este año y además se están redactando otros tres proyectos adicionales o cuatro.

–¿Se van a licitar este año?

–No, no, este año no, en un mes. Y hay otros proyectos como la Rampa de Sás, en A Cuña y la calle Cabeza de Manzaneda a Pena Trevinca, que están en redacción, así que en este mandato no se podrán hacer. Ya en el siguiente.

–Habla de proyectos y hace poco informaba que se iba a demoler el matadero, ¿qué previsiones hay con el parque acuático?

–Se va a licitar ahora y entonces se empezará a demoler en el mes de noviembre o diciembre.

"Las obras del Parque Canedo (en A Ponte) se empezarán en febrero o enero"

–Además hay otro proyecto en el Parque de A Ponte...

–Ese le voy a llamar Parque Canedo. Son siete millones de euros y lleva una macropiscina para todo el barrio y va a revalorizar todo el barrio del Puente y las viviendas se van a revalorizar.

–¿Este año también?

–No, creo que este año no. Se empezará la obra en enero o febrero.

–¿Enero o febrero?

–Creo que sí, porque ahora se va a sacar a licitación la redacción del proyecto.

–También hablaba de soterrar el tráfico en la plaza Concepción Arenal.

–Eso se va ahora a redactar el proyecto y estará listo en 2023. Luego la obra habrá que licitarla y tardará dos años en hacerse.

–La Plaza de Abastos se está terminando, ¿cómo está ahora mismo?

–Muy bien, le hemos dado a los placeros un plazo para que se vengan cuanto antes y que hagan ellos un diseño de cómo quieren, le daremos un plazo y tendrán que instalarse cuanto antes.

–¿Qué plazo le darán si se puede saber?

–El límite para que se instalen debe ser este año 2022.

–¿Hay proyecto para reformar el rianxo?

–Eso en el siguiente mandato. No se puede hacer todo en este mandato.

–Le pregunto por la actualidad. ¿Está proyectada una piscina termal en la Plaza de Abastos?

–Está proyectada para que se haga una piscina termal, para que se haga en dos o tres años. En un mandato, no se puede hacer todo. Caballero lleva casi cuatro mandatos ya.

"El límite para que los placeros se instalen debe ser este año 2022"

–Hablaba de la gestión económica, el Concello presentó un recurso contra una demanda del PSOE a la modificación de crédito de los 63 millones y la jurisprudencia no lo deja claro, hay dudas al respecto.

–De momento, lo pedimos a primera instancia, pero esperemos ganar en apelación.

–No hay previsiones de que se pueda cancelar esa modificación de crédito.

–Pienso que no.

–¿Llegará la Agencia de Inteligencia Artificial aquí a Ourense?

–Esperemos, depende del Estado y la Xunta. Nos tienen siempre discriminados, esperemos que dejen de discriminarnos y que nos apoyen.

–Sigue Ourense siendo la cenicienta de Galicia.

–La cenicienta de Galicia y de España, dentro de poco somos más cenicienta que Teruel.

–¿Ha hablado con Rueda?

–Todavía no. Rueda no se ha dignado a dirigirse a los alcaldes de Galicia, entre ellos yo.

–¿Le ha llamado usted?

–No, nosotros estamos esperando, obviamente, que nos visite como el anterior presidente de la Xunta.

–Ha dejado entrever que se presentará a las próximas municipales en rueda de prensa.

–No, yo no dejé entrever nada, simplemente no desmentí que no iba a presentarme.

–¿Tiene formado equipo para las municipales?

–Hablaremos de eso, cuando toque.

–¿Qué cree que pasará en las próximas municipales?

–Pues que Democracia Ourensana ganará por mayoría, esperemos que sea por mayoría absoluta y si no simple.

–¿Está nervioso con lo que pueda pasar?

–No y menos un año antes.

–Baltar dice que prefiere a Jácome, antes que Villarino. ¿Jácome prefiere a Baltar antes que a Villarino?

–Ya dije que nosotros... gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones.

–¿Cómo es su relación con José Manuel Baltar?

–Institucionalmente, correcta.

–Y, ¿personalmente?

–Bueno, personalmente, obviamente nos saludamos cuando nos vemos.

–¿Ha cambiado su relación desde 2020, cuando se fueron los ediles del PP?

–Sí, la relación se enfrió un poco más.

Sobre su relación con Baltar: "Nos saludamos cuando nos vemos"

–En su programa electoral de 2019, hay muchas cosas que no se hicieron, ¿las va a llevar en el programa de 2023?

–Bueno, el programa es una hoja de ruta, que al muchas veces se incorporas cosas que no están en el programa como lo de los buses. El meter una línea de bus revolucionaria no estaba y ahora se hace. Son cosas que van surgiendo nuevas, unas se caen y otras aparecen nuevas.

–Habla del transporte, ¿tiene previsto implantar bicis eléctricas?

–Sí, se está haciendo el pliego y un estudio económico para poner bicis eléctricas y patinetes en Ourense.

–¿Ambas cosas?

–Patinetes y bicis eléctricas. 500.

–¿Hay algún nuevo proyecto que tenga en mente para incluirlo en el programa de 2023?

–Sí, claro. Habrá nuevos proyectos, pero se dirán cuando llegue el momento.

–¿Cree que le pasarán factura en las municipales los procesos judiciales, de los que ha sido absuelto?

–¿Yo? Si he sido absuelto difícilmente me pueden pasar factura.

–Y el suceso con Lola Panero o los plenos broncos que hay.

–Le pasará factura a ella, que fue la que hizo la cosa mal. No a mí. Dices que cree que le pasará factura los casos judiciales en los que ha sido absuelto...

–Muchas de las personas de la sociedad ourensana, no saben si ha sido absuelto o no y se quedan solamente con el procesamiento.

–Ah, creo que no. La gente sabe que no, que ha sido un ataque si justificación.

"Feijóo faltó a su palabra. Sigue discriminando a Ourense”

–Y, ¿la cuestión con los tránsfugas?

–Obviamente, eso me refuerza, porque la gente se pone siempre por el lado del traicionado.

–¿Seguirá pactando con el PP si es llave para Ourense?

–Ya te digo, gato blanco gato negro lo importante es que cace ratones.

–Desveló que votó a Feijóo, ¿lo volverá a hacer?

–No, porque sigue discriminando a Ourense. Faltó a su palabra.

–Y, ¿a Pedro Sánchez?

–No, no, yo digo que para la Xunta de Galicia no le votaría más (a Feijóo) porque faltó a su palabra de no discriminar a Ourense.

–Hablaba de Teruel y en su momento dijo que se presentaría a las elecciones generales. ¿Lo hará?

–Por supuesto, cien por cien.