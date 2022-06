Morad, Taburete y Loquillo, conciertos confirmados para las fiestas de Ourense

El Concello de Ourense ha confirmado que algunos de los nombres que ha ido dejando caer el alcalde como posibles conciertos de la ciudad en las próximas fiestas mayores, que se celebran del 22 al 26 de junio inclusive, son ya oficiales, y los tres platos fuertes del programa en el apartado musical serán la actuación del rapero Morad, el grupo Taburete (24 de junio) y el ya veterano Loquillo (25 de junio).

El propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, será el que desvele en rueda de prensa el próximo lunes la ubicación de los conciertos de las fiestas del Corpus y si se pagará entrada o no por los de Loquillo y Taburete, pues el del rapero Morad se confirma ya que va a ser de acceso gratuito. Ayer adelantaban además que estarán orquestas como Combo Dominicano, Olympus, La Fórmula y Capital.

Son sin duda conciertos de tres estilos muy diferentes. En primer lugar, Morad (El Khattouti El Horami) nacido en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, el 5 de marzo de 1999, rapero y compositor español de origen marroquí que arrastra a una legión de amantes de rap y hip hop.

En el otro extremo está Loquillo, el sesentón más rockero del panorama musical, que llega a Ourense, dentro de su gira de conciertos para 2022. En su regreso a los escenarios, el barcelonés estará presentando su nuevo disco, Diario de una tregua, que vio la luz en abril de este año.

No obstante, la nueva gira de conciertos de Loquillo para 2022 tiene el nombre genérico de “El Rey”, título del tema estrella de su nuevo álbum, lanzado ya hace unos días como primer sencillo, con su habitual letra de autodeterminación y declaración de intenciones.

Finalmente, Taburete, banda española de pop rock con influencias de ranchera, boleros, el ska y el pop rock español y fundada en 2014 por Guillermo “Willy” Bárcenas y Antón Carreño, estará en las fiestas de Ourense con un recopilatorio de los temas más conocidos de su corta y meteórica carrera, (influyó en su llegada los medios el hecho de que el solista es hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas). En su concierto de Ourense, traerán también temas de “Roto y elegante”, adelanto del que será su próximo álbum Matadero 5.

Las barracas vuelven al Barbaña y no habrá batalla de flores

Uno de los números que vuelve a caer este año del programa, y no se cree que vuelva a recuperarse, es la batalla de flores, una de las cita que desde antiguo estaba en el programa de las entonces llamadas fiestas del Corpus, las actuales fiestas de Ourense, pero que ha ido perdiendo esplendor y adeptos. Habrá sin embargo de nuevo barracas y atracciones de feria. Este año no se ubicarán en Pardo de Cela, la ubicación preferida por los feriantes, aseguran, sino que volverá a orillas del Barbaña, al lado del parque del mismo nombre, al entender que es una zona que no supone ningún tipo de problemas ni obliga a cortar vías de tráfico rodado, pues es en su mayoría zona de paso peatonal y ocio. A la espera de las novedades del programa, estas podrían ser, si Jácome repite en la Alcaldía, las últimas que se celebran en junio, pues quiere trasladar las fiestas mayores al mes de mayo, junto con los “maios”.