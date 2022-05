Que Ourense sea un horno en verano no es novedad, pero 38º cuando todavía no ha terminado le mes de mayo es excesivo. Esta es la temperatura máxima que registró ayer la ciudad de As Burgas, en un sábado nada primaveral.

Toda la zona del Miño experimentó altas temperaturas. De hecho, los cinco valores más altos recogidos por Meteogalicia en toda la comunidad se localizan en esta zona que, por otro lado, ya estaba en alerta amarilla por la previsión de que se superarían los 36º. Las dos estaciones situadas en Ourense ciudad alcanzaron valores entre los 37 y los 37,9º. En Leiro el mercurio subió hasta los 37 y en Arnoia llegó a 36,6. En la misma zonas, Castrelo de Miño marcó 36º. La situación mejora hoy, con máximas previstas de 33º, y lluvias por la tarde. Mañana bajarán las temperaturas y se prevén precipitaciones hasta el viernes.