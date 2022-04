Un Camino de Santiago en familia y “para todos los públicos”

Más de doscientas personas de todas las edades, desde Paula, la benjamina, de 3 años, hasta octogenarios muy en forma, como Manuel Barbosa, participaron ayer en el programa “Camino de Santiago en Familia” , organizado por las delegaciones de Juventud, de Peregrinaciones y Camino de Santiago y de Pastoral de la Carretera y Turismo de la Diócesis de Ourense, con apoyo de la Diputación, en una iniciativa para todas las edades y para todas las condiciones físicas.

De hecho, el trayecto total Ourense-Santiago de Compostela se completará en 6 etapas y la última será en octubre. “La forma física y los años no valen como excusa”, señalaron los organizadores. Con ese espíritu, peregrinos llegados de diversos puntos de la diócesis, y bien pertrechados de chubasqueros y bastones, se encontraron bien temprano en el monasterio de las Clarisas de Vilar de Astrés para iniciar esa primera etapa del Camino de Santiago en Familia, que les llevó hasta el Concello de Cea. Fueron 17 kilómetros, que la más pequeñas hicieron un ratito a pie y otra a lomos de papá. Pero se trataba de arriesgar y hacer este viaje.

Alfredo, Pilar y las hijas de ambos, Paula y Teresa de 3 y 6 años, eran una de esas familias aventureras que llegaban de O Carballiño para vivir esta experiencia.

Ledicia, María Digna y Ángeles partían también con todo el ánimo, procedentes desde parroquias de Xinzo y Verín.

David Muñoz, delegado de Juventud de la diócesis, celebraba haber llegado “a los 220 participantes, pues se apuntaron diez más a última hora, y creemos que en la próxima etapa habrá más gente, por el boca a boca.

Aún hay tiempo para sumarse en juventud@obispadodeourense.com; peregrinaciones@obispadodeourense.com y pastcarretera@obispadodeourense.com.

“Tengo 80 años y solo me quedaba este tramo”

“Tengo 80 años y vengo de la parroquia de As Caldas. Hice el Camino desde Sevilla y solo me quedaban este de Ourense a Santiago. También hice el Camino francés, el portugués, y me queda el Camino primitivo. Luego, a colgar la mochila”.

“Participamos con las niñas de 3 y 6 años”

“Esperemos que el tiempo acompañe”, señalaban ayer Pilar y Alfredo, padres de Paula, de 3 años, y Teresa, de 6, las benjaminas de este primer tramo. Llegaron desde O Carballiño y portando una enorme mochila portaniños por si las fuerzas de las pequeñas fallaban.

“Queríamos probar esta experiencia”

Ledicia, María Digna y Ángeles, madre, hija y una amiga de ambas, llegaban desde parroquias de Xinzo y Verín, en la diócesis de Ourense. Su intención, vivir la experiencia animadas por el hermano de una de ellas, que lleva la Pastoral de Carreteras.