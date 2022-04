“Nacimos un 20 de abril para defender la reapertura de las termas y denunciar la deriva y el caos que había en la zona termal, y en este primer aniversario ya somos 2.000 asociados”, afirma la plataforma ciudadana Amigos das Termas de Ourense.

El colectivo, que se constituía 14 meses después de haber sido declarado oficialmente el confinamiento por pandemia con apenas 300 socios –todos ellos bañistas convencidos de las propiedades del agua termal de Ourense y usuarios de las pozas termales gratuitas–, tiene en la actualidad más de 2.000 asociados y ha conseguido más de 763.000 visitas de vecinos, aficionados y muchos turistas, que siguen sus publicaciones, a menudo reivindicativas y críticas con el gobierno local.

“Nacimos como una plataforma ciudadana totalmente apolítica y altruista, los gastos que se ocasionan son sufragados por una parte de sus miembros, que en la actualidad rondan los dos mil”, explican.

No cesan en su afán, para que el termalismo de a pie, el de las termas públicas, abra en su totalidad, algo que según les ha explicado de forma retirada la edil de Termalismo no podrá hacerse en virtud de las nueva normativa de aguas termales y en tanto no se adapten las pozas a lo que marca la nueva ley.

Aún así, la primera asociación conocida de vecinos que nace para defender el potencial termal de Ourense recuerda que además de las decenas de apariciones reivindicativas en los medios regionales y nacionales se han “reunido en este año con los alcaldes y alcaldesas de Ourense, Lugo, Salvaterra do Miño, de Chaves (Portugal), con el delgado de la Xunta en Ourense, con el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil”. Siempre para que las termas reabran.

Su portavoz, Kike Camoeiras, defendió por primera vez en un pleno y en nombre de esa asociación el termalismo local, y esta plataforma ayudó a crear el colectivo reivindicativo SOS Ourense, pero advierten de que, seguirán luchando para que el “tesoro” de Ourense, sus termas, vuelva a reabrir al completo.