La D.O. Ribeiro ha recibido un total de nueve medallas en el concurso internacional de vinos Challenge du Vin, siete de oro y dos de plata, y un Premio Especial Vino Blanco, que recayó en el vino Ramón do Casar Nobre 2020 de la bodega Ramón do Casar, que además de la medalla de oro por este vino recibió otras dos por Ramón do Casar 20 y Ramón do Casar Godello del 21.

Ama Vida 21, Laudes 20, Pazo Tizón Finca Liñariños 20 y Tear dos Dodi 20 también se llevaron medallas de oro, y las de plata recayeron en Pazo Tizón blanco 20 y Pazo Tizón tinto 20. El presidente del Consello Regulador de la D.O. Ribeiro, Juan Manuel Casares, considera que el éxito alcanzado en este certamen es una muestra más del interés que siguen despertando los vinos de la D.O. Ribeiro: “Estos resultados avalan la magnífica calidad de nuestros vinos, fruto del trabajo de viticultores”. El Challenge du Vin, con más de 45 años de experiencia, es el concurso internacional de vinos y aguardientes más antiguo organizado en Francia. Esta edición reunió a 530 catadores para analizar un total de 3.179 muestras.