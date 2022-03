A Limia podría producir 20 millones más de kilos de cereal usando tierras en barbecho

La crisis derivada de la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la dependencia de otros países con respecto a muchos productos que se importan y que se podrían producir aquí. Uno de ellos son los cereales, que en el caso de la comarca de A Limia suponen en un año bueno unos 50 millones de kilos. Podría llegarse incluso a los 70 millones si se permitiera trabajar las zonas de barbecho. La mayoría de los agricultores de la comarca “estarían dispuestos a aumentar la superficie productiva”, pero el problema son los precios actuales del combustible, los abonos, los fitosanitarios o las semillas.

Si se pusieran en producción muchas tierras que hoy están en barbecho –en parte por la propia Política Agraria Común, PAC, que para otorgar las subvenciones obliga a dejar el 5% de tierras sin cultivar–, y se pudieran activar otras que no están en producción porque a los propietarios no les interesa, “tranquilamente se podrían subir esos 50 millones de kilos en 10 o 20 millones más”, apunta Servando Álvarez, del Centro de Desarrollo Agroganadero, ubicado en Xinzo.

Destaca, por ejemplo, el cultivo de tierras no productivas o que se destinan a otros usos, pensando sobre todo “en la gran superficie de hectáreas que hay hacia la frontera con Portugal, en los municipios de Baltar, Calvos de Randín y Os Blancos, que en su día, según los datos antiguos de la Extensión Agraria de Xinzo, eran capaces de movilizar casi 2.000 hectáreas de producción de cereales, mientras que hoy no se dedican a esos fines”.

El técnico indica que si se pusieran en movimiento esas superficies “sí que se podría producir más cereal”, pero desconoce si aun así sería suficiente para cubrir los consumos de piensos para la cabaña ganadera que hay en A Limia, muy importante sobre todo de pollos y cerdos. No obstante, “sí se puede producir más cereal en A Limia y sería un aporte muy importante”, puntualiza.

Ampliando esa estrategia a toda la provincia, alude a otras zonas como la Baixa Limia o el área de Viana, “donde en tiempos se plantaba mucho cereal, sobre todo centeno”. Con todo, añade, “no sé si se conseguiría esa soberanía alimentaria en relación al consumo de cereal, pero sí que sería una ayuda bastante importante”.

Para lograr ese objetivo en un año en el que los costes de combustible, de fertilizantes y de semillas “están más del doble del año pasado”, casi habría que hablar de “entelequia”.

Álvarez considera fundamental prevenir incendios y destinar más superficie forestal a la producción de cereal, por ejemplo. “Es chocante o insultante que tengamos que dejar terreno sin cultivar para poder cobrar una subvención, cuando debería ser al revés: el agricultor cuanto más profesional sea, más debería cobrar”, considera este especialista.

Maíz y girasol

Según recientes informaciones salidas del Ministerio de Agricultura, para esta próxima semana “parece ser que se va a permitir sembrar en los barbechos girasol y maíz”. En la comarca de A Limia el girasol nunca interesó mucho porque para los rendimientos que produciría requeriría una cantidad de hectáreas más elevada de lo que puede optar un agricultor en esta comarca. “Son cultivos muy extensivos y, a fecha de hoy, el rendimiento que da por hectárea es muy escaso. Por eso, pese a que en Galicia se produce perfectamente, nunca ha sido productora de girasol”, aclara.

En cambio, sí se cultiva mucho maíz para grano, pero en A Limia las condiciones climatológicas, “sobre todo tal como venían repartidas las épocas de lluvia, y con esos maíces que se caracterizan casi todos por un ciclo de cultivo largo, no permitían su manejo adecuado”, explica. El técnico señala que el maíz para los piensos tiene un ciclo de cultivo que obligaría a recogerlo pasado diciembre, cuando en condiciones normales en A Limia llueve y no se puede acceder a las explotaciones con maquinaria pesada, haciendo imposible su recolección. Por lo tanto, las condiciones climáticas no hacen muy adecuada esta comarca para el cultivo de maíz.

Para el presidente de la asociación de productores de patata de A Limia, Amador Díaz, poder plantar en los barbechos sería importante y es una demanda de los agricultores. Explica que los terrenos que superan las 15 hectáreas deben dejar un 5% de tierra sin cultivar, y ante la “escasez de materia prima que hay que traer de fuera se pide poder sembrarla. Pedimos que ese terreno improductivo se pueda cultivar para que, en estas condiciones de excepcionalidad, podamos aportar un granito más de cereales al granero, que está escaso”.

En A Limia podrían ser unas 600 hectáreas aproximadamente para cereales, a mayores. La autorización para cultivar los barbechos debe ser inmediata, urgen, ya que si demora afectaría ya a la próxima campaña. “Deben ser medidas urgentes”, subraya. El sector también ha pedido que las concentraciones parcelarias y las tierras abandonadas –estas, a través del banco de tierras– se pongan a disposición de quien pueda trabajarlas.

Por ahora la producción de invierno “va bien con estas lluvias”, añade Díaz. Con respecto a la patata, el presidente de la asociación apunta que se plantará a mediados de abril. Todavía están esperando por la semilla que, aunque ya está reservada en las casas donde la compran, “no viene por el paro del transporte”. Por otra parte, ya han recibido el aviso por parte de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil de que puede haber restricciones del agua si no llueve.