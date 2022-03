Sociales reforzará la partida de emergencia al crecer la petición de ayudas para luz y gas

“Ya tenemos más peticiones de ayudas, empiezan a llegar las relacionadas con los cortes de los suministros de luz y gas por impago de facturas; por eso la primera modificación presupuestaria que llevará a cabo en su momento el Concello de Ourense será para ampliar la dotación de la partida para emergencia social”, según avanza la concejala del Área Social, Eugenia Díaz Abella.

Con motivo del COVID, la partida prevista para ese fin en los presupuestos de 340.000 euros “ya no fue suficiente, y de hecho el año pasado llegamos a los 900.000 euros de gasto, para ayudas de emergencia social; no creemos que vaya a llegar ahora, porque vuelven a presentarse demandas y necesidades, precisamente relacionadas con ese fuerte incremento de la luz, que hace que familias normales, no hayan podido asumir el recibo, e incluso se le ha cortado el suministro”, afirma la concejala. De hecho en las UNIS, las oficinas que tiene en los barrios el Concello, ya han empezado a llegar peticiones de este tipo, que coincide en con las que están llegando a instituciones como Cáritas, de familias que no han podido asumir los fortísimos incrementos de la factura eléctrica.

Eugenia Díaz Abella agradece la postura, dada a conocer ayer por el grupo municipal del BNG, en la que afirma que apoya la idea, , manifestada por la edil de Sociales, de realizar una modificación de crédito para aumentar estas partidas dedicadas a emergencia social, “hablamos de eso en la junta de área de Política Social, pero no puede aprobarse de forma inmediata; el primer paso es hay que esperar antes a que se liquide el ejercicio económico de 2021 del Concello y el proceso podría prolongarse hasta junio” advierte Díaz Abella.

Por su parte la edil del BNG, Rhut Reza, mostró el apoyo “total y absoluto” de la formación nacionalista a dicha modificación, cuando llegue a llevar a pleno. Además recordó que “desde el inicio del mandato, el BNG apoyó modificaciones de crédito por más de 100 millones de euros, gracias a que iban “por separado”, y advierte de que , “lo que no vamos a tolerar es que, aprovechando la modificación de crédito para el aumento de las ayudas a emergencia social se incluyan partidas que nada tienen que ver” indicó, en relación a la modificación de 62 millones que el alcalde aprobó sin desglosar.