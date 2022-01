“El enemigo no está dentro del PSOE; están al frente de Concello y Diputación”

Rafael Rodríguez Villarino obtuvo este domingo el respaldo incuestionable de la militancia, que le otorgó 709 votos (un 57% de adhesiones) en un proceso de primarias con el que ha revalidado su cargo como secretario provincial del PSdeG-PSOE en Ourense. Su oponente y compañero de filas, Alfredo García, obtuvo 516 votos. Rafael Villarino reconoce que no hay perdedores, sino compañeros, y empieza ya el proceso para tratar de integrar a las distintas sensibilidades del partido.

–Tras los resultados del domingo, su liderazgo en el partido parece que es ya incuestionable.

–Bueno, habló el 79% de la militancia en la provincia y el 82% en la ciudad. Es la expresión de la voluntad de los militantes y parece que eso es lo que transmiten.

–En ese contexto de división interna, ¿esperaban ese nivel de participación en las primarias y de adhesión a su candidatura?

– Es un éxito de ambos candidatos, porque los dos apelamos a la participación y lo conseguimos. Eso quiere decir que la gente está motivada, es un síntoma de salud y creo que la militancia se ha volcado porque sabe que el PSOE es necesario para Ourense.

–-Además, su victoria ha sido rotunda en la ciudad, la que muchos veían como su gran escollo por mantener durante tanto tiempo esa gestora provisional.

–Creo que se había dado una imagen distorsionada, derivada de un proceso de gestora que se renovaba cada 90 días, pero desde Ferraz, porque las gestoras no se renuevan a nivel local sino que lo hacen desde Madrid. Influyó mucho en la demora en convocar una nueva ejecutiva el COVID y se generó una visión que no se corresponde.

–Siempre se culpó a la dirección provincial de ese bloqueo.

–Insisto en que la dirección no decide esto, es Ferraz. No se daban las condiciones para que dejara de estar operativa y no tenía sentido. Nunca respondimos a esas críticas anónimas.

–¿Volver a ser secretario provincial le facilita, en base a los estatutos del partido, ser candidato de nuevo a Alcaldía?

–Bueno, los estatutos no lo dicen así, es un proceso más complejo, pero es cierto que este respaldo a una gestión provincial quiere decir que el partido está satisfecho con el rumbo.

–¿Va a ser candidato de nuevo a la Alcaldía de Ourense?

–Claro que me gustaría, porque se ganaron unas elecciones y porque represento a un partido que tiene un proyecto y no lo pudo llevar a la práctica por un pacto PP-DO, cuyo único objetivo es amarrarse a sus sillones y que no cambie la ciudad.

–¿No teme enfrentarse de nuevo a sus “demonios”, los que pidieron que abandonara el Concello? ¿O es que ya los neutralizó?

–Ellos no son Ourense, ni lo representan. En estos momentos Ourense está representada por el PSOE y solo están estorbando en el normal desarrollo de la provincia.

–¿No le felicitaron ni Baltar ni Jácome por su victoria?

–Uno me envió un lacónico “felicidades” por WhatsApp, y el otro por supuesto que no. Me guardo la identidad.

–Usted señaló que el enemigo no está dentro del partido, sino fuera. ¿Va integrar entonces a la candidatura perdedora?

–No son perdedores, son compañeros y la integración es lo normal. Ya se ofreció en el anterior mandato y se hará de nuevo. Además, somos un partido unido y democrático, los enemigos no están dentro del PSOE, sino al frente de la Diputación y del Concello.

–Ocurre a veces que la izquierda, más vehemente, no vota a un candidato de su partido, si no es por el que había apostado. ¿Cree que puede pasarle?

–No asumo que los partidos de izquierdas sean así. Si eres demócrata, debes de asumir los resultados, con mayor o menor elegancia darlos por buenos.

–¿Hay fecha para esa negociación ya con los compañeros que sacaron menos votos?

–De inmediato, tanto con Alfredo García como con la militancia. De hecho ya estamos en ello.

–¿Qué le ha emocionado más de estas primarias?

–Ver que tenemos un partido muy vivo, con gente con ganas de que cambien las cosas en Ourense