“Couto Vivo”, el movimiento comercial para dinamizar y humanizar el barrio

“El Couto es un barrio que está vivo y queremos que siga siendo así”, dice Carlos Rodríguez, uno de los representantes del tejido comercial del barrio. Y es que él junto con más de 30 emprendedores acaban de iniciar un movimiento para dinamizar y estimular la compra de bienes o adquisición de servicios de kilómetro cero. Él, Daniela Tormen de Bonshyo Tattoo y Manoli Ferraz, del Bar Paparazzi, defienden la idea de que la pandemia afectó mucho a la zona de la capital ourensana y es por ello que se empiezan a organizar para formar un colectivo que “no solo sea de comerciantes, si no también de los vecinos y vecinas”.

En la mente de Carlos todavía está el cierre perimetral de dos calles en la segunda ola de la pandemia, en septiembre de 2020. “Nos decían que nos cerraban por nuestra manera de vivir, pero qué manera de vivir”. Y es que la pandemia fue el germen por el que los comerciantes de O Couto se empezaron apoyar unos en otros para pasar los malos momentos económicos y sociales.

Carlos recuerda que “nos empezamos a mover y yo concretamente, cuando empezaron a estigmatizar el barrio con aquellas medidas, fue una tomadura de pelo”. Daniela Tormen alaba el trabajo de Manoli ya que “ella llevaba durante el confinamiento la comida a los vecinos mayores que no podían salir de sus casas y estas cosas hacen barrio y unen a la gente”.

"Llevamos repartidos más de 300 calendarios entre los vecinos"

Ahora, ellos tres junto con más de una veintena de comercios fomentan el lema “Couto vivo” en el barrio para que las relaciones sociales entre los vecinos mejoren, se fomente el comercio de barrio y se humanice un distrito que ha pasado por momentos duros. Desde el inicio de la pandemia se fueron aglutinando mediante un grupo de whats app para apoyarse y desde hace una semana reparten calendarios con los vecinos y los comercios que quieran participar.

Carlos dice que “la verdad es que pensamos en algo que ayudara y agrupar al comercio y el calendario es una forma de tener presente el “Couto vivo” durante todo el año, ya hemos repartido más de 300 y es una buena acogida. Además abrimos una cuenta en redes sociales con el fin de promocionar las tiendas y los establecimientos de la zona en un colectivo horizontal no organizado”.

Es un movimiento que se cuece a caldo lento en el día a día, donde las necesidades se pueden cubrir con la oferta de la zona. Daniela dice que “hay gente que llega a mi estudio con un problema o una necesidad, y le decimos que puede ir a tal sitio o tal otro porque allí tiene lo que necesita”. Manoli es la más estricta y dice que “a mí me hacía falta un aparato y no le compré en Amazon, por ejemplo, es que no compró ahí, prefiero pedirlo a la gente o los proveedores que me vienen al bar aunque tenga que esperar un poco más”. Por las calles de O Couto se deja ver el sello de la pandemia. Carteles con “Se alquila” o “Se vende”, persianas bajadas o alguna liquidación. “

“Couto vivo” pretende dinamizar y humanizar un barrio castigado con la crisis sanitaria, aglutinando a una parte del comercio para fomentar los negocios de proximidad. Con la liquidación de “Couto Centro” en 2021, quieren planificar una serie de actividades o eventos para que el barrio se vea enriquecido, no solo por la actividad emprendedora si no también con la participación del vecindario. Carlos dice que “queremos que los comerciantes del barrio se conviertan en un elemento vitalizador para recuperar la vida en la calle y que vuelva la socialización que había antes”. Y Manoli finaliza diciendo que “los que quedamos, que somos la resistencia del barrio, nos llevamos muy bien y queremos que, precisamente, el Couto sea un lugar vivo, que recupere cada vez más esa vida”.

“Lo bueno de esta zona es que es diversa y multicultural”

Reparaciones de calzado Vidal, el taller Lever du Soleil, la tienda Movig@l, la músicoterapia aplicada de la Casa Baubo, la tienda de ropa Lobishome, deportes Redonet, el locutorio Shael, la tienda de moda casual Conclá, el negocio de arreglos y costuras Xira y una decena de establecimientos hosteleros ya se han adherido a un movimiento que pretende también acabar con los tabús y los estereotipos del barrio. Vecincos y comerciantes arguyen con rotundidad que “esto no es el Bronx, como se dejó caer en alguna ocasión, ni las calles a las que hacían referencias son peligrosas. Nos llevábamos bien, a expensas de que haya otras personas que piensen lo contrario”.

“Hay que tener diálogo y no abordar las cosas desde la confrontación"

Durante la pandemia algunos vecinos y vecinas emitieron cartas con tintes racistas, ante algún suceso que se produjo en algunas calles con peleas y conductas incívicas. Manoli aclara que “no eran problemas en relación a la procedencia de la gente, eran problemas de convivencia y educación”. Ella y Daniela, Carlos coinciden en que la riqueza del barrio reside en la diversidad y señalan que “lo bueno de este barrio es que es diverso y multicultural, lejos de lo que puedan pensar algunos vecinos o vecinas, que seguro que los hay, nosotros creemos que el patrimonio del barrio es lo diverso que es”.

Solo basta con caminar por las calles del barrio para ver que la colaboración es una de las armas que tienen los comerciantes para revertir un estigma que acompaña al barrio y que pretenden eliminar. Dicen que “las aguas están más calmadas” y Manoli visibiliza que “hay que tener diálogo, ser pacientes y no abordar las cosas desde la confrontación”. Ellos junto con tres decenas de comercios y otros tantos vecinos y vecinas siguen creyendo en el comercio de barrio, en que la unión hace la fuerza y la diversidad crea riqueza.