Acusan a un operario de agredir al alcalde de Molgas porque le recriminó que no trabajaba

La mañana del 3 de noviembre de 2020, el alcalde del BNG en Baños de Molgas desde 2015, Xaime Iglesias, fue víctima de una presunta agresión por parte de un operario municipal al que había reprochado que no estuviera trabajando. Acusado de un presunto delito de atentado contra la autoridad más un delito leve de malos tratos de obra, el encausado será juzgado el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Ourense.

El presunto agresor era trabajador eventual, contratado durante unos meses, que desempeñaba funciones de mantenimiento y de limpieza. Su contrato venció después de estos hechos y antes de que se haya resuelto, en vía penal, si golpeó al regidor. La Fiscalía solicita una condena de un año y medio de prisión y una multa de 1.440 euros, por el delito de atentado, así como una sanción de 360 euros por el delito leve de maltrato de obra. No solicita indemnización.

El Concello de Baños de Molgas ejercita la acción popular en la causa. El alcalde no está personado como acusación particular. Según señalaba ayer, “non entendo o comportamento, pero decidín non denunciar a título persoal. Do que sucedeu deuse parte á secretaría municipal e, conforme ao asesoramento xurídico, deuse traslado á Fiscalía, que foi a que iniciou o procedemento”.

Le dijo que lo mataría, “al tiempo que lo golpea unas tres veces con la mano abierta en la cara, y lo arrincona a empujones contra un coche”, según la Fiscalía

Xaime Iglesias, que prestó declaración ante la representante del ministerio público para exponer los hechos, declarará en el juicio este lunes. Hasta ese momento, el regidor no quiere entrar en más detalles sobre el suceso.

Según el relato de los hechos que recoge el escrito de calificación de la Fiscalía, el acusado, con antecedentes penales cancelados, se encontraba en el exterior de un bar de la localidad de Almoite, en Baños de Molgas, a las 9.45 horas del 3 de noviembre de 2020.

El alcalde afeó al trabajador que no estuviera desempeñando las labores de limpieza y mantenimiento que tenía asignadas, y que eran su obligación. Presuntamente, el operario se encaró con Xaime Iglesias, “y con intención de menoscabar su integridad física y con total menosprecio a la autoridad que el citado representa”, le dijo que lo mataría, “al tiempo que lo golpea unas tres veces con la mano abierta en la cara, y lo arrincona a empujones contra un coche”, señala la Fiscalía.

El ministerio público añade que el regidor “no sufrió lesiones objetivables, ni reclama por los citados hechos”.

Este caso se juzga en la Audiencia Provincial de Ourense y no en los juzgados de lo Penal porque la pena posible por el delio tal y como está tipificado supera los 5 años de prisión. La Fiscalía encuadra lo sucedido en un supuesto de los artículos 550.1 y 3 del Código Penal.

“Si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses”.