Non deixo de pensar en que, se gañan o Benidorm Fest, cando as Tanxugueiras suban ao escenario do pabellón olímpico Palasport de Turín, onde se celebrará Eurovisión en maio, e se escoiten as ferreñas das súas pandeiretas e os ritmos urbanos cos que mesturan a tradición para tecer unha proposta musical actual, alí estaremos con elas, tamén, varios millóns de galegos de todas as xeracións: novos, vellos, devanceiros.

Resoarán nas voces de Sabela, de Aida e de Olaia a de centos de cantareiras que gardaron a nosa memoria coa tradición oral. Estarán canda elas, en espírito, os milleiros de músicos que mantiveron viva a nosa herdanza cultural. Profesionais e afeccionados, desde os gaiteiros de Ventosela e de Soutelo, desde Milladoiro e Carlos Núñez, ata o último rapaz que comeza a pousar os dedos nun punteiro para coñecer as notas. Desde Wenceslao Cabezas Polo, Xacarandaina, Leilía, Faltriqueira, Ialma ou Xabier Díaz, ata as nenas do Tik Tok a quen aprenden a termar da pandeireta como primeiro paso para tocaren un día.

Artellando o repertorio 2022

Laracha tune - Maneo de Vilaño pic.twitter.com/cuE61CxAiv — Xabier Díaz (@xabier_diaz) 13 de enero de 2022

Con ‘Terra’, que supera os dous millóns de visualizacións en Youtube sen que teña pasado un mes desde a estrea na plataforma, estaremos representados por unha canción que homenaxea as antigas –o “xeito das nosas nais”–, e que reivindica: “Que nos escoiten berrar; non hai fronteiras”.

Por un idioma que axuda a comunicarnos desde Petín ata Salvador de Bahía, desde Ortigueira ata Luanda. Por unha proposta que lembra que en España hai máis linguas oficiais, é dicir, máis formas de pensamento. No retrouso, as Tanxugueiras cantan por todos os territorios deste país: “Ez dago mugarik” (euskera), “No hi ha fronteres” (catalán), “Nun hai fronteres (asturianu)”. Se Galicia vai a Eurovisión non estará soa.

Non moi lonxe do Palasport de Turín, a unhas dúas horas en coche, uns mozos do concello ourensán de Cea viaxaron ás faldas do Montblanc a comezos deste século. Na paisaxe glaciar de Peuterey, en Aosta, tocaron xunto a Carlos Núñez o himno das nacións celtas, ‘Greenlands’.

Tamén estaban no escenario o actor Seoras Wallace, do Clan Wallace –William Wallace é lembrado na película gañadora de cinco premios Oscar ‘Braveheart’–, e o compositor da melodía, Dan Ar Braz. O cantautor bretón, fundador de ‘L’Heritage des Celtes’, representou con esa formación a Francia en Eurovisión, en 1996. Interpretaron ‘Diwanit bugale’, en lingua bretona.

A 1.500 metros de altitude, un rapaz coma min, que de pequeno rompía as palletas para non ter que ensaiar, alcanzaba o cumio para un afeccionado: fomos unha parte minúscula dunha representación inmensa. A tradición de varios pobos e de varias xeracións fluía a través de nós, tocamos instrumentos da memoria.

É o ano das Tanxugueiras, como palabra e como expresión artística. É o momento de que Galicia amose ao mundo quen fomos e quen queremos ser.