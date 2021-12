Xa hai palabra do ano 2021 en galego: "tanxugueiras". A votación popular organizada polo Portal das Palabras, sitio web impulsado pola Real Academia Galega (RAG) e a Fundación Barrié, dictaminou o vitoria deste microtopónimo, propulsado polo trío de cantareiras que está a arrasar coa súa actualización da música tradicional galega. A candidadura das Tanxugueiras para participar en Eurovisión, cunha acollida espectacular tanto en Galicia como no resto do Estado, é probable que empurrasen a súa alternativa nestes últimos días.

"Tanxugueiras" impúxose a palabras relacionadas coa pandemia da COVID-19, como "resiliencia", "vacinódromo" e "gromo". En quinto lugar quedou na votación "coada", xusta cando o valcán de La Palma parece ter rematada a súa prolongada erupción.

O vocablo "tanxugueiras", explica a RAG, non está no seu dicionario e é en realidade o plural dun microtopónimo, que designa unhas terras da parroquia de Fumaces, no concello de Riós (Ourense), situadas nun alto e abeiradas. No territorio galego hai outro lugares co mesmo nome nos concellos de Catoira (Pontevedra), Dodro (A Coruña) e, de volta na provincia de Ourense, en Viana do Bolo, como se pode comprobar na aplicación Galicia Nomeada, a plataforma para a recolleita colaborativa da microtoponimia creada pola Real Academia Galega e a Xunta de Galicia.

E a #PalabradoAno2021 é... @tanxugueiras! Moi ben soa! A voz que elixistes, símbolo dos novos camiños que está a abrir con éxito a música tradicional galega, é tamén un exemplo da riqueza da nosa toponimia. @AcademiaGalega @FundacionBarrie https://t.co/w9AZhEcV0q — Portal das Palabras (@PortalPalabras) 27 de diciembre de 2021

O vocábulo é unha alteración da forma etimolóxica Teixugueira, un zootopónimo común no país que sinala os sitios onde hai presenza ou abundancia de teixugos ou porco teixos, un tipo de mamífero de vida nocturna que se alimenta de bichocas, landras e plantas coma a do millo, polo que nalgúns lugares de Galicia se tocaba o corno polas noites para espantalo. Esta voz popular remite probablemente ao latín taxo, taxonis, o nome latino que recibía o 'teixugo', aínda que podería vir tamén dunha suposta forma xermánica *thahsus ou do gótico *thahsuks.

Nas edicións anteriores foron elixidas palabra do ano "nós" (2020), "sentidiño" (2019), "deseucaliptización" (2018), "afouteza" (2017), "irmandade" (2016) —coincidindo co centenario das Irmandades da Fala—, "refuxiado, -a" (2015) e "corrupción" (2014).