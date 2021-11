Francisco Álvarez, representante del comité de empresa –y portavoz de UGT– lo dejó claro ayer en la rueda de prensa que los trabajadores del servicio de recogida de basura en la capital ourensana ofrecieron para explicar su postura: “Llevamos dos años negociando y ni en tema sociales, que no le supone ningún coste económico a la concesionaria, somos capaces de cerrar un acuerdo”.

Entre las reivindicaciones de los empleados está la de que los trienios pasen a ser de los 13 euros actuales a 26 (y para todas las categorías), que haya un incremento salarial del 2% (retroactivo) para el año 2020, otro 0,9 % para el 2021 y el IPC para el 2022 y que los turnos se organicen de tal modo que los que trabajan en el turno de semana no tengan que hacerlo los fines de semana.

"El 95% de las empresas que se dedican a la limpieza tienen una jornada laboral como la que estamos reclamando"

“El 95% de las empresas que se dedican a la limpieza tienen una jornada laboral como la que estamos reclamando. Tampoco estamos pidiendo que disminuya nuestra jornada laboral porque esas horas las sumaríamos de lunes a viernes”, destacó Álvarez.

“En lo que se refiere al tema económico nos dicen que no aceptan ninguno de nuestros reclamos. Incluso nos querían sacar el IPC del 2021 y nos pareció una tomadura de pelo”, puntualizó el representante del comité.

Son 217 los empleados que forman parte de la plantilla de Ecourense y desde las organizaciones sindicales que apoyan la huelga –que en principio, y si no hay cambios sustanciales, será indefinida desde el 9 de diciembre– señalan que implementar una jornada laboral compatible con la conciliación no implicaría tener que contratar a más personas, sino redistribuirlas de tal modo que los que trabajen entre semana no tengan que hacerlo los fines de semana también. “Actualmente, los empleados hacemos sábados alternos. Si nos toca el retén del domingo tenemos que hacer 12 días seguidos sin descanso. La empresa no tendría que contratar a nadie a mayores para cubrir los fines de semana. Con que reorganizara los horarios sería suficiente”, afirmó.

"Llevamos 12 años de desastre total en los que hemos tenido que acudir a inspección de trabajo por los incumplimientos del convenio"

La concesionaria ya les ha comunicado que convocará unos servicios mínimos del 100% que desde las organizaciones sindicales señalan como “una auténtica vergüenza” y advierten de que se tendrá especial cuidado con aquellos puntos delicados –como residencias o colegios– pero vaticinan que las protestas y paros se prolongarán en el tiempo. “Llevamos 12 años de desastre total en los que hemos tenido que acudir a inspección de trabajo por los incumplimientos del convenio. No hemos sido capaces de llegar a ningún acuerdo con la empresa. Y esperamos que muevan ficha porque si no la huelga será indefinida hasta que tengamos un convenio digno”, expuso Álvarez secundado por seis compañeros más.

A 10 días de que inicien los paros, piden a los ourensanos disculpas de antemano y que, cuando la basura empiece a acumularse, recuerden que durante el confinamiento siguieron trabajando, como servicio esencial que son, por el bien común. “Estuvimos al pie del cañón y queremos que la gente sepa que si ahora hacemos esto es porque no vemos otra salida, no porque queramos”, destacó.

Esas reivindicaciones las comparten UGT, Comisiones Obreras, CIG y CSIF, es decir, todas las organizaciones sindicales representadas en el comité de empresa salvo una: el Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL).