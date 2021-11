El sector turístico de Ourense confía en que “el AVE supondrá una nueva vida económica y social”

El sector turístico de la ciudad de Ourense ve en el AVE una nueva oportunidad para el crecimiento económico y social de la capital, pero también de la provincia. Así como el sector productivo del barrio de A Ponte cree que los más beneficiados serán los negocios de la zona centro del casco histórico desde los diferentes colectivos de comercio, hostelería y los hoteles cree que habrá un antes y un después.

El director general de OCA Hoteles, Ramón Braña, comenta que “cuando analizamos las debilidades del sector turístico gallego en general y de Ourense en particular, apuntamos a las comunicaciones como uno de los factores principales que limitan el crecimiento del sector. A partir del próximo mes, el principal mercado emisor de turismo nacional, Madrid, estará a menos de dos horas y media de viaje de Ourense y esto, sin duda, generará un flujo constante de viajeros, que beneficiará considerablemente al sector turístico en general y en concreto a nuestro sector, el hotelero”. Y añade que “no solo esperamos un crecimiento del segmento de ocio, sino también del de negocio, con la cercanía que supone un destino por debajo de tres horas en tren, la ciudad y los alrededores podrán recibir clientes de reuniones, convenciones, etc”.

Ramón Braña abre la posibilidad a una nueva forma de turismo que se da muy poco en la provincia, el turismo de congresos o convenciones. El AVE también puede abrir la posibilidad a la descentralización de las instituciones del Estado y a implanta alguna en Ourense o en el resto de Galicia ya que estará conectada de Madrid, a dos horas.

"Será un factor importantísimo"

La presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez, comenta que “será un factor importantísimo para la ciudad no solo en el aspecto económico, sino también en el social. Nosotros esperamos y confiamos que sea un factor positivo para todos nosotros como sociedad pero también para el comercio. Estamos ilusionados con esta infraestructuras y el servicio porque cuanta más gente llegue a Ourense, más gente conocerá la ciudad y más gente verá el comercio”. Sin embargo pone un pero, al incidir que “tenemos que cuidar nuestros atractivos como son la gastronomía, el patrimonio y el termalismo no podemos dar la imagen de capital termal sin termas públicas abiertas, porque ya pasó este pasado verano cuando los turistas se marcharon desencantados, no podemos repetir esa situación”. Pone deberes a las Administraciones Públicas ante la inminente puesta en marcha del servicio y también a que “se hagan políticas y programas de apoyo al comercio local, porque somos los que le damos vida a la ciudad”.

La hostelería también recibe con los brazos abiertos la llegada de la alta velocidad. Javier Outomuro, de Unión de Hosteleros de Ourense (UHO), comenta que “el AVE ya vino para quedarse. La promoción que ha sacado Renfe seguro que atrae a turistas a visitar la provincia y también la ciudad y nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos a todos los niveles. Vendrá gente y Ourense tiene que darle lo mejor para que se sientan a gusto”.

La gastronomía es una de las patas sobre la que se sustentan los buenos datos de turismo del 2021 con la reactivación pospandémica, sin embargo desde el sector hostelero ponen deberes para recibir al AVE.

"Las termas tienen que ser una prioridad"

Javier dice que “son necesarios más servicios en materia de movilidad, porque llegas a la estación y no tienes como moverte a no ser que sea en taxi. Pero si quieres alquilar un coche e ir a Allariz o la Ribeira Sacra no puedes. Hay que darles comodidades a la gente que llega o una serie de facilidades”. También señala que son necesarios puntos de información turística en la bajada de los pasajeros para promocionar Ourense y ofrecer guías que permitan organizar y planificar las jornadas que pasen en la ciudad o la provincia.

Tareas que quedan por hacer a escasos 30 días para que empiece el servicio de la alta velocidad en Galicia, pero todos ellos señalan que el termalismo es una pieza fundamental, sino la clave del atractivo de Ourense. Javier insiste en que “habilitar y acondicionar las termas tiene que ser una prioridad, debe ponerse en marcha”. Beatriz Gómez opina lo mismo y desde el sector hotelero también responden que debe ser el principal encanto de una ciudad que suma con las termas públicas cerradas su segundo año.