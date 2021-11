Dentro de la comitiva política y representativa que completó el primer viaje de pruebas entre Pedralba de la Pradería y Taboadela, se encontraban, entre otros, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar (PP), el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), el subdelegado de Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso (PSOE) y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén (PP). Para el presidente provincial ourensano la llegada de la alta velocidad a Ourense convierte a la ciudad en “la puerta de entrada de la alta velocidad ferroviaria a Galicia y en un auténtico aeropuerto terrestre, que nos sitúa a dos horas y quince minutos de una de las capitales más importantes de Europa y por conectividad y posibilidades, con múltiples destinos en todo el mundo”. Manuel Baltar añadió también su satisfacción por participar en el viaje oficial que “nos deja más cerca de todo y que le otorga mayor competitividad y nuevas oportunidades a nuestro territorio, a nuestras empresas y al vecindario, además de convertirnos en un punto estratégico del alta velocidad a Galicia”.

Más crítico, fue el regidor ourensano, Pérez Jácome, que valoró que “es un día de felicidad para los ourensanos, un día de realidades, pero quedan tareas pendientes, como la licitación de la nueva estación, la construcción de la variante exterior o la mejora de las conexiones con las ciudades de Vigo y Lugo”. En todo caso, advierte que “no podemos dejar de ver la perspectiva como es: el AVE llega a aquí porque el AVE pasaba por aquí. El AVE llega a Ourense porque tiene que pasar por Ourense para llegar a Galicia. Si no, no lo tendrían hecho. Seguimos siendo la Cenicienta de Galicia y de España, estamos discriminados y debemos seguir luchando para reivindicar más inversiones. No podemos perder la perspectiva de la realidad con Ourense pero es un grande día en todo caso”.

🚅 Ya en estación Ourense.



El AVE tardó hoy 2 h. 15 min.

(2 h. 3 min. sin paradas).



⏱️Tiempos parciales que cronometré este 22.11.21:

👉Madrid-Zamora: 59 min.

👉Zamora-Puebla de Sanabria: 24 min.

👉Puebla de Sanabria-Ourense: 40 min. pic.twitter.com/ueg0S3Tj67 — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 22 de noviembre de 2021

Desde el seno del PSOE ourensano, señalaron que “gracias al impulso del gobierno presidido por Pedro Sánchez, tras diez años de atrasos, es un día histórico por la llegada del AVE. Estamos muy orgullosos y orgullosas de que este tren llegue a Ourense lo que permitirá mejorar sustancialmente las comunicaciones con Madrid y el resto de España”. También añadieron que “esto supone una gran vertebración con el territorio y un gran avance de las comunicaciones entre Galicia y el resto de la península”. Para finalizar hicieron hincapié en que “la próxima llegada de los trenes Avril será un hito más que permitirá reducir más los tiempos. Son tiempos de orgullo para los gallegos y en especial para los ourensanos y las ourensanas”.