Tamar Novas, de alumno en “A lingua das bolboretas” a profesor en “O corpo aberto”

Samuel almuerza a media mañana como lo hacía ‘Roque’, en “A lingua das bolboretas” en 1999. La misma ilusión por el mundo de las artes escénicas que movía al actor santiagués Tamar Novas entonces la tiene Samuel en “O corpo aberto", la nueva película de Ángeles Huerta, que se graba estos días en el concello de Lobeira y que se producirá íntegramente en la región Xurés-Gêres.El pequeño de 11 años “se quedaría aquí todo el día” dice su padre, que añade que “a él le gusta mucho este mundo, de hecho hace teatro y aquí está como quiere, se lo pasa en grande”. El Samuel de hoy, es el Tamar Novás de 1999 que pasa del pupitre de alumno, para convertirse en profesor de una escuela unitaria del S.XX, en la ‘raia’ que contaba Méndez Ferrín en el cuento ‘Lobosandaus’.

Tamar Novas explica que “este papel está sendo un regalo en todos os sentidos. Eu non son crente, pero por darlle un sentido as cousas, é como pechar un círculo completo. Hoxe estou aquí (señala a la escuela donde graba) cos pupitres nos que eu me sentei con 11 anos, que foi en Allariz e a mesa do profesor é a mesa na que estaba Fernando Fernán Gómez en “A lingua das bolboretas”, enton todas estas circunstancias abruman as veces e igual penso que hai un espíritu que me está coidando”.

El actor santiagués revive los recuerdos de aquella Galicia de los años 30 y destaca su vinculación con Ourense: “Con Ourense teño unha vinculación moi importante, pero a razón de que eu esté aquí son as persoas que están detrás desta película como Ángeles Huerta ou Gaspar Broullón que están poñendo todo da súa parte para que sexa unha película importante”.

Sobre el papel y la película

“O corpo aberto” es una largometraje que narra la historia de un profesor que llega a una localidad de la montaña de la ‘raia seca’ para impartir clases en una escuela unitaria donde percibirá como el misterio y la muerta cohabitan con la naturalidad de la vida cotidiana de la población. Ángeles Huerta dirige una película que “evoca tradición y folclore gallego” en la que será su primera película de ciencia ficción. El reparto, además de Tamar Novas, lo completan María Vázquez, Federico Pérez, Elena Seijo o Miquel insúa, así como Victoria Guerra y una docena de jóvenes lusos y ourensanos como son el propio Samuel, Amalia, Gabriel, Rebeca y Aldán, el más pequeño del reparto con seis años.Para poner todo en marcha está la productora gallega OlloVivo, impulsada por Gaspar Broullón y los hermanos Pepe e Jorge Coira, y Fasten Films y Cinemate, de Cataluña y Portugal, respectivamente. En la producción participan y trabajan unas 80 personas que son las que dan vida a uno de los cuentos más significativos de Ferrín.

Tamar Novas explica sobre su papal protagonista que “ Miguel é un mestre, moderno para esta época, é alguen que quere levar o coñecemento a un sitio como é a raia. A historia do conto de Ferrín é moi grande e abarca moitas cousas, pero comeza cun mestre que da luz pero que se vai atopar con moita escuridade e outras cousas que non espera, porque non sabe moi ben se vén a ensinar ou se vai aprender el de todo o mundo. É unha historia de terror folk, pero podería ter moitas etiquetas, porque conecta a nosa terra e tamén con outros mundos. A película ten terror, ten algo de enganche como ten este sitio ou estos lugares que son espectaculares. O espectador vai facer unha viaxe, igual que Miguel, porque mires por onde mires é un mundo descoñecido”.

Sobre la intrepretación de un papel como este, el actor santigués señala que “eu estou feliz de facer esta historia e ademáis é unha película quese leva tempo intentándose facer e creo que paga a pena, pero é difícil. Agradezo a confianza enorme, porque cando che dan algo tan difícil de facer, están facendoche un regalo e hai que estar a altura. Eu estou desfrutando moitísimo, a rodaxe está sendo increíble cada día, o guion vai collendo máis corpo e ademáis é moi especial volver a Ourense”.