Evitarán la cárcel si no delinquen tras amenazar a los sanitarios que salvaron a su familiar Un padre y dos hijos pactan una rebaja de condena, de 4 años a 6 meses, por intimidar a los profesionales que atendieron a su mujer y madre en parada: “Si no la salváis, no salís vivos”