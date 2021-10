El Tribunal Supremo declara firme la absolución del exdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, actual gerente de Expourense. Era alcalde de A Arnoia, vicepresidente de la Diputación de Ourense, responsable de la Mancomunidade de O Ribeiro y presidente del grupo de acción local Ceivam, la entidad que gestionó subvenciones de la Unión Europea para una planta de biomasa y obras en talleres artesanales en Arnoia, en 1999. Más de veinte años después de aquellos hechos, queda exculpado definitivamente. "Por fin. Justicia", subraya Martínez. "Esta es la triste realidad de la justicia. Ha recurrido hasta el Supremo una asociación que no existía, y así lo dijimos. Figuraron en el papel solo para denunciar", critica el exdelegado, que tuvo que dimitir del cargo por su imputación por esta causa.

"El daño personal, político y familiar no lo compensa nada, incluso de relación social; te veían como un delincuente. Para quien denuncia sin pruebas no pasa nada, aunque tendrán que pagar las costas, ¿pero quién, si esa asociación no existe?", insiste Martínez

La asociación para o progreso do Ribeiro, vinculada al PSOE (en su día, denunció el BNG, pero terminó retirándose del caso), había recurrido la resolución al alto tribunal contra la sentencia de 2019 de la Audiencia Provincial que decidió absolver a los diez encausados.

Sobre el supuesto fraude en subvenciones, la Audiencia Provincial calificó "palmario" que las obras no se correspondían con el proyecto y la certificación, pero no ve pruebas de que los acusados tuviesen conocimiento de las obras efectuadas ni de las irregularidades.