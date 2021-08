El equipo que ha vacunado a más del 70% de los ourensanos prosigue con la meta de los jóvenes

La enfermera Verónica Civeira es la coordinadora de los equipos de vacunación del área sanitaria de Ourense. En la provincia hay más de 220.000 personas con la pauta completa, una cobertura superior al 72% de la población residente total. Además, hay otros 24.000 ourensanos que han recibido ya la primera dosis.

Con la variante delta y la transmisión de la quinta ola, el objetivo inicialmente marcado para alcanzar una inmunidad de rebaño deberá ser mayor, pero en todo caso representa un hito destacable que pone en valor el trabajo por el bien común que, desde el pasado diciembre, los profesionales sanitarios –y, en especial, las enfermeras– han llevado a cabo para aportar esperanza y una luz al final del túnel en medio de la frustración, la tristeza y la incertidumbre de esta pandemia de COVID.

Han inoculado hasta la fecha más de 445.000 dosis en toda la provincia. Su labor prosigue, centrada ahora en vacunar con la mayor rapidez posible –depende del número de dosis recibidas– a la población más joven, el grupo de edad que ha tenido una mayor incidencia de contagios tras la explosión de la quinta ola a finales de junio y principios de julio.

Los mayores de 12 y el curso

Ayer había casi 2.700 personas citadas en Ourense en la franja de los 29 a los 16 años. Galicia comenzó este martes con la vacunación masiva de los menores de 20. En el recinto ferial de Expourense estaban convocados ayer jóvenes de 20, 19 y 18 años.

Hoy y mañana se inocularán las segundas dosis a personas del grupo de 20 a 29 años, y el viernes se retomarán las primeras en la franja de entre 16 y 29 años. En el vacunódromo de Ourense están citados ese día chicos de 16, 17 y 18. “Entre finales de esta semana y principios de la que viene”, todos los adolescentes de 16 a 19 años habrán recibido el primer pinchazo, prevé Civeira.

“La vacuna funciona, sin duda, se está viendo. La mortalidad, las hospitalizaciones y los ingresos en UCI se han reducido muchísimo”

“Estamos deseando tener a todos los mayores de 12 años vacunados cuanto antes, pero dependemos un poco de las dosis que nos llegan. Esperamos terminar pronto con la mayoría de personas que tienen más de 12 años, para que por lo menos puedan comenzar el curso en septiembre con una dosis, pero ese objetivo va a depender mucho de las vacunas recibidas”, subraya la enfermera coordinadora.

“La mayor parte del equipo lleva desde diciembre” sumando en la lucha, desde la ciencia, contra el coronavirus. El 70% de cobertura no es suficiente para evitar la transmisión del virus y resulta “difícil estimar un porcentaje, pero cuanto más población esté vacunada más vamos a estar protegidos todos”, destaca Verónica Civeira.

La ola que afectó sobre todo a los jóvenes en julio alcanzó a algunos mayores, vacunados al principio de la campaña, pero con descompensaciones por otras patologías asociadas. Más del 90% de hospitalizados en Ourense superan los 70 años. “La vacuna funciona, sin duda, se está viendo. La mortalidad, las hospitalizaciones y los ingresos en UCI se han reducido muchísimo”, recuerda la enfermera.

Agosto: menos participación

Dice Verónica Civeira que los jóvenes, por regla general, más que preocuparse por posibles efectos adversos de la vacuna refieren “un poco más de miedo a las agujas y algunos, que se marean cuando los pinchan, por lo que cuando nos avisan los vacunamos aparte y los vigilamos”. En los grupos de menos edad también hay participación.

“Este mes ha bajado un poco, pero no porque las personas de esta edad no quieran vacunarse, que sí, sino porque coincidió con vacaciones o ausencias. Cuando se abrió a autocita la pasada semana, los 2.000 huecos para Ourense para chicos de 16 a 19 años volaron en cuestión de horas. Vemos que mucha gente que no puede venir el día en que es convocada, nos avisa de que no puede pero sí quiere vacunarse. Que baje el porcentaje de participación depende más del mes en el que estamos que de la edad de los citados”, expone la coordinadora de la campaña.