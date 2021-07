El Concello de Xinzo ha aprobado un cambio urbanístico para facilitar la construcción de viviendas en el rural y la expansión de sus núcleos. En el pleno de hoy prevé dar luz verde definitivamente al estudio de detalle para cambiar las alineaciones en un área de Ganade, tal y como antes se hizo en Morgade y Baronzás. Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y con el acuerdo de la junta de gobierno local.

Con esta medida se pretende flexibilizar la norma urbanística, ajustándola a las demandas de los vecinos para favorecer la construcción de viviendas unifamiliares en el rural y la expansión de núcleos.

Mediante la aprobación definitiva, hoy, del estudio de detalle se pretende llevar a cabo la modificación de las alineaciones establecidas en la ordenanza 13 del PXOM para el suelo rural de extensión, quedando extinguida la suspensión de licencias. En concreto, se suprime la alineación oficial fijada de 3 metros de la línea de cierre en el frente de la parcela, se establece un retroceso mínimo de 3 respecto de dicha línea, y se suprime el fondo máximo edificable establecido en 14 metros, que no tendría sentido por tratarse de edificación de vivienda familiar donde no se persigue la uniformidad. Se mantendrán los retrocesos exigibles laterales y posterior (3 metros) y no se modifican los parámetros de ocupación (25%) y edificabilidad.