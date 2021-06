El Camino impulsa a los pueblos con albergues: “El peregrino da vida”

"El peregrino es la base y el alma de muchos pueblos, cuya economía depende del Camino. Hay muchos que, sin él, estarían prácticamente vacíos" Roberto Neira - Peregrino de Vilagarcía de Arousa. 68 años

“La gente tiene muchas ganas e ilusión de hacer el Camino”, asegura Roberto Neira, de Vilagarcía de Arousa y 68 años. Él esperó a estar inmunizado para regresar a una ruta que recorrió por primera vez en los años noventa. Cuando alcance la Plaza del Obradoiro dentro de unas etapas, la vista de la catedral estará aún muy reciente. “He hecho el Camino varias veces y por partes. Empecé yendo a Fisterra desde Santiago; desde ahí a Betanzos y luego a León, y desde León hasta Santiago por el camino francés. Cogí un autobús a Ourense y ahora estoy yendo de nuevo a Santiago. Llevo más de un mes”, explicaba ayer durante el descanso en el albergue de San Cristovo de Cea, una de las paradas de la Vía de la Plata.

“Este lunes tuvimos 8 peregrinos y en esta primera semana, unos 25. El Camino supone una dinamización económica del entorno, se benefician bares y negocios. A la hostelería, sobre todo, se le nota la falta de peregrinos. Dan mucho ambiente y mucha vida”, subraya José Dalama, concejal de Turismo, Promoción Económica y Nuevas Tecnologías de Cea.

En este albergue hay diez camas disponibles, con un tercio del aforo, distancias y limitación del uso de zonas comunes, medidas sanitarias como las del verano de 2020. Roberto critica que, en algunos puntos de la ruta, todavía no se hayan puesto en marcha los albergues. “Las autoridades competentes deberían hacer más por los peregrinos en algunos lugares. Por ejemplo, mañana en Dozón estará cerrado, con lo cual tocará hacer dos etapas en un día. El peregrino es la base y el alma de muchos pueblos, cuya economía depende del Camino. Hay muchos que, sin él, estarían prácticamente vacíos”.

Durante la presentación de un libro sobre la Vía de la Plata, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, afirmaba ayer que “o Camiño é un gran axente dinamizador das zonas rurais”. La Vía de la Plata, de la que Cea es una de las paradas, “é unha ruta que vertebra España desde a época romana e o seu impulso podería contribuír á desestacionalización do Camiño e, polo tanto, do turismo en todas as comunidades polas que pasa”.

En los últimos “diez o quince días”, Roberto ha notado mucha más presencia en la ruta de caminantes “franceses, alemanes, portugueses y americanos. Ya se nota un mayor interés en venir desde el extranjero a hacer el Camino”, señala.

El granadino Adrián Martín partió hace una semana de Mérida junto a su amigo José Antonio, y a Cea llegaron ayer dando pedal. Hoy llegarán a Santiago de Compostela en bicicleta, en su última etapa de la ruta.

“Este es mi sexto Camino, aunque hacía ya cuatro o cinco años que no lo hacía, y es el primero que recorro en bici. La sensación es que hay muy poca gente. La diferencia con respecto a un verano de antes de la pandemia es abismal”, afirma Adrián. En su trayecto a Galicia, con todo, han coincidido con viajeros de otras partes de España y de otros países, como Corea o Brasil.

Desde españoles a polacos han pasado esta semana por el albergue de Xunqueira de Ambía, también la Vía de la Plata. “De momento no hay mucha afluencia, uno o dos al día, pero creo que también influye que muchos, cuando programaron el viaje, lo hicieron con alojamientos privados”, dice Ana Quintas, encargada de un recinto con 7 camas, una para personas con movilidad reducida.

En Laza, otro municipio ourensano con albergue de la red pública –9 plazas en esta situación–, en la primera semana han alojado a unos 15 peregrinos, de lugares como Granada y Murcia, pero también de Países Bajos. En este avance de la desescalada, el Camino suma y reactiva villas y pueblos.