Aeronáutica negocia compartir con Lugo y Ferrol un máster en Vehículos Autónomos

Las conversaciones están muy avanzadas y existe pleno consenso entre los tres campus, explica Higinio González, docente de la escuela de Aeronáutica y coordinador del máster de drones, por lo que ya están trabajando en la propuesta que deberá valorar la Xunta y en la planificación de contenidos.

Todo lo contrario a lo que sucede con la tramitación del máster habilitante en Ingeniería Aeronáutica compartido con la Universidad de A Coruña. La tramitación lleva dos años estancada por falta de acuerdo entre ambas universidades y dos promociones del grado en Ingeniería Aeroespacial han perdido la oportunidad de cursarlo en Galicia. En el caso de Vehículos Autónomos, la implantación se prevé para el curso 2022-2023 o incluso el 23-24.

Una evolución "estratégica"

Higinio González explica que la idea de integrar el programa en Sistemas Aéreos no Tripulados es “una evolución estratégica de nuestro máster”. De hecho, apunta, este título figura en el catálogo G2030 como punta de partida para la propuesta de Vehículos Autónomos, al igual que el grado en Robótica que también se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Lugo. “Se trata de abrir el título a vehículos marinos y terrestres no tripulados como el coche autónomo que ahora está en boga”, señala, poniendo como referencia el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, CTAG, en Porriño. “Son tecnologías de sistemas no tripulados que se usan en un ámbito y que se pueden transferir al resto”. De ahí la idea de integrar el máster actual en el título propuesto por la Xunta en el que, destaca Higinio González, “no descartamos la colaboración de otras escuelas de la universidad como Telecomunicaciones o Industriales”.

“La Xunta definió una estrategia de títulos y nosotros nos posicionamos porque creemos que nuestro centro puede aportar algo en este título”. De hecho, la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de Ourense ya presentó la declaración de interés a la UVigo tras su aprobación en la junta de centro el pasado 24 de mayo. En ella, justifican la relación de Sistemas Aéreos no Tripulados con Vehículos Autónomos, “por lo que parece de interés la convergencia en Galicia de un único título que aúne las tecnologías de los vehículos autónomos en sus diferentes vertientes: aéreas, terrestres y marinas”.

La siguiente palabra la tiene la Xunta que deberá valorar la pertinencia de esta propuesta. “Nosotros estamos trabajando ya en la planificación y seguiremos los plazos que nos marque la Xunta”, concluye Higinio González.