El “reventón” atmosférico que puso en jaque la ciudad

“¿Oye, estáis todos bien?. Acabamos de ver lo de Ourense en las noticias?” . Fue la pregunta más repetida ayer en los teléfonos de los ourensanos, llamadas de amigos y familiares residentes en el resto de España, momentos después de ver en los telediarios, la virulencia de un fenómeno meteorológico desconocido técnicamente hasta ayer en la ciudad, que los expertos denominan como “reventón” y que dejó en solo diez o quince minutos un reguero de daños materiales con más de cien incidencias a su paso.

Este fenómeno atmosférico, que se precipitó de forma repentina a las 19.45 horas del domingo sobre el municipio de la capital, y cuya intensidad, en forma de lluvia torrencial, granizo y vientos de hasta 75Km/hora, provocó decenas de incidencias, con tejas caídas, letreros, toldos, levantados la galería de alguna vivienda, volando por los aires, techumbres de edificios, e incluso parte de la del pabellón deportivo de Os Remedios, y calles cortadas por árboles caídos, vías inundadas y más de 200 llamadas en los servicios de emergencias, que tuvieron en jaque durante toda la madrugada y durante la jornada de lunes a bomberos, protección civil, Policía Local y patrullas de Medio Ambiente en general.

“Aún no es fácil evaluar daños”

El concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha señalaba que “aún no es fácil evaluar los daños finales porque seguimos recibiendo llamadas durante toda la jornada da del lunes. Finalmente a media mañana de ayer ya daba cuenta de más de treinta zonas con cales inundadas o vías cortadas por árboles . Pero entre los vídeos que se hicieron virales, con mesas y sombrillas de los veladores volando por los aires e impactando contra los coches, en el entorno de en la glorieta do Afiador, en As Lagoas, o en A Ponte, destacaban los del Puente Romano convertido en una piscina con peatones atravesándolas con el agua hasta la rodilla.

El fenómeno “downburst “ o reventón en España tuvo la culpa. Según los expertos es una corriente de aire descendente muy intensa que cae desde nubes convectivas o de tormenta.

Hay varios tipos de reventones y en el caso del de Ourense, fue según algunos expertos un “reventón húmedo” , asociados a una precipitación brusca. En ambos casos es consecuencia del debilitamiento de la corriente ascendente que alimenta a la tormenta”.

Se produjo además en un radio de menos de 5 kilómetros de dimensión horizontal de poco mas de 10 minutos, y dejó además una bajada brusca de las temperaturas de al menos 10 grados, en apenas a veinte minutos, en una ciudad que había sufrido antes de fenómeno metereológico una sensación térmica de casi 35 grados y un alto índice de húmeda.

“Mi terraza voló en segundos”

“Era horrible. La gente estaba en las terrazas, y de repente s metió en mi local para a protegerse, fue visto y no visto. Como un huracán. tuvimos que agarrarnos a los toldos par a que no volaran y recogerlos. Pese a la base de protección que tienen alguna sombrilla salió volando y pasó a milímetros de la cara de un camarero. Es un milagros que no hubiera heridos” explica Manuel Gómez de Piko Loko, el local cuyos veladores nadaban en los vídeos virales del Puente Romano inundado. “Es que no estaban limpios los desagües lo peor la alcantarilla que reventó. Vergüenza debía darle a la gente todo lo que echa al retrete, nos cansamos de recoger pañales y otros productos higiénicos”, lamentaba el hostelero.

Emergencia en Os Remedios

Por otro lado la conselleira de Infraestructuras Ethel Vázquez visitó ayer la “zona cero” del temporal en el Pabellón de Deportes de Os Remedios que, ha perdido parte del panel del techo de la piscina Rosario Dueñas arrastrado por el aire. La reunión de urgencia celebrada ayer por el Consejo Rector del Consello Municipal de Deportes del Concello, aprobó la propuesta de Declaración de Estado de Emergencia de Protección Civil del complejo deportivo de Os Remedios. Se trasladará el acuerdo al resto de administraciones, para optar a ayuda y facilitar la recuperación de la techumbre pues el edificio quedó a la intemperie. Mientras tanto, la piscina deberá permanecer cerrada al público.

Ethel Vázquez confirmó que la Xunta se pone “a disposición del Concello de Ourense para “restituir la normalidad”, después de los daños ocasionados por la tormenta, y reconoció la relación de este episodio con el cambio climático. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome ha destacado el hecho de que no se hayan registrado “daños personales graves” y ha agradecido el trabajo de la Policía Local, de los Bomberos y de los distintos operarios y voluntarios que siguen trabajando a destajo.