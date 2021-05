San Breixo, la asociación vecinal de la parroquia ourensana de Seixalbo ha hecho un llamamiento a los residentes, a través de las redes sociales, para que extremen las precauciones y estén alerta, tras registrarse tres robos en casas de este núcleo rural del municipio de Ourense en el último mes. En el primero de la serie, la Policía pilló a uno después de que un vecino alertara de que alguien entraba en una casa, y este pasado fin de semana entraron en dos viviendas, explica el presidente de la asociación vecinal, Xosé Carballido. “Na noite do venres entraron na segunda residencia dunha persoas que están en Suiza, e o sábado, tamén de noite, tamén entraron noutra casa deshabitada do centro do pobo. Veu a Científica e fixo unha inspección e sacou pegadas. Nestes dous máis recentes ninguén viu nada. Levamos tres casos en pouco tempo, así que a intención é dar un aviso á xente para que este alerta”.