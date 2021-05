La tienda de H&M en Ourense, una de las más rentables de España por volumen de facturación, no se cierra y 20 trabajadores mantendrán su puesto de trabajo, tras la modificación del ERE previsto por la multinacional, que ha reducido los despidos de los 1.100 inicialmente programados a 349 en el conjunto del país. “Foi un exemplo de loita desigual, que finalmente deu os seus froitos: 20 persoas contra unha multinacional. Este exemplo transmite que non hai derrotas previstas nin finais definitivos; só cando un cede. É unha mensaxe de esperanza e de confianza para o resto de empresas e traballadoras de Ourense”, destacaba ayer Anxo Pérez, el responsable comarcal de la CIG.

El personal de la tienda de la Rúa do Paseo, la antigua milla de oro de los locales comerciales, y actualmente en declive con la crisis, lideró las concentraciones en Galicia. “Foron quen de tirar do resto de tendas. As batallas que non se dan son as que realmente se perden”. Anxo Pérez agradece el apoyo que aseguran haber percibido de la sociedad ourensana contra el cierre de este comercio. A pesar de no contar con representación directa en la mesa de negociación, la CIG ha liderado el apoyo sindical.

“Esperamos que esta reapertura sexa duradeira no tempo, estamos contentas e orgullosas. O ERE non está xustificado pero no noso caso aínda menos, porque somos unha das tendas máis rendibles a nivel nacional”, señaló ayer Paula Fernández, delegada del personal de la tienda. El empleo se mantiene pero no hay garantías de por cuánto tiempo, porque la multinacional rechazó firmar una cláusula durante 24 meses.

El responsable comarcal de la CIG indicó este lunes que la central estaba dispuesta a acudir a la vía judicial si se mantenía el plan de cerrar la tienda de Ourense, dado que la autoridad laboral no puede desautorizar un ERE tras la reforma de 2012. “Afortunadamente non fai falta dar esa batalla, e presta aínda máis que isto fora gañado polos traballadores e non en sede xudicial”, valora Anxo Pérez.