El Parque O Invernadeiro contará con nuevo voluntariado ambiental

Acompañada del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, Vázquez visitó ayer el Parque Natural do Invernadeiro, con motivo del día europeo de estos espacios. Destacó que Galicia es una región referente en el continente, gracias a sus seis parques naturales y al Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Precisamente la Xunta trabaja en dos direcciones para mejorar y conservar el patrimonio natural que atesora. Por una parte, con actuaciones directas que garanticen una visita responsable al entorno, señalando que en los últimos dos años movilizó más de 5,3 millones de euros para conservar los valores de estos lugares, siendo 1,17 millones en ayudas a empresas, particulares, concellos y asociaciones ambientales. Y por otra parte, con la elaboración de planes rectores de usos y gestión, que permiten el equilibrio necesario entre los usos de estos espacios y su imprescindible conservación. El primer parque en contar con esta figura fue el de las Islas Atlánticas, en 2018, en 2019 fueron los de Serra de Enciña da Lastra y O Invernadeiro, y 2020 el de Monte Aloia. Y este año se mantendrán los trabajos de redacción de los dos parques restantes: Baixa Limia- Serra do Xurés y Fragas do Eume.

Manifiesta que este trabajo de la Xunta no cesa y por eso opta a los fondos europeos con un ambicioso proyecto para la conservación de la biodiversidad y del patrimonio en la Red de parques naturales. En su visita a O Invernadoiro también participaron agentes de los parques gallegos, para poner en valor la labor de todos los trabajadores que velan cada día por la diversidad. Y como ejemplo destacó los cuidados que recibió un ejemplar de azor en el Centro de recuperación de fauna O Rodicio, y que ayer ella soltó, para engrosar la población de esta especie en el Macizo Central. Y recordó a Fernando Soñora Abalo, un agente ambiental, fallecido este fin de semana, a ejemplo del nivel de compromiso de estos profesionales.