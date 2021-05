La Consellería de Política Social abrió un plazo para que las entidades sociales de toda la comunidad presentaran proyectos innovadores centrados en diferentes aspectos y ramas del bienestar social, para poder presentar y optar a más recursos de los fondos europeos Next Generation. Fabiola García visitó ayer Neuroburgas, en la ciudad de Ourense, y señaló que “hai un prazo aberto que é ata o 4 de xuño para que todas as empresas do ámbito social públicas ou privadas presenten ideas ou proxectos innovadores para seguir modernizando e apostando polos servicios sociais”.

El vicepresidente de la Fundación Neuroburgas, Fernando Villarino, explicó que la entidad “está valorando si presentar proyectos relacionados con la realidad virtual y de exoesqueletos para poder presentarselo a la Xunta de Galicia”. Dos ideas innovadores que podrían entrar en los fondos europeos y conseguir más recursos para la provincia de Ourense. Además la visita se centró en la firma del convenio de colaboración por el cual la Fundación y el gobierno gallego acuerdan seguir prestando servicio a menores con dificultades neurológicos y también a sus familias, por importe de 16.000 euros. Fabiola señaló que “Neuroburgas no solo es un centro de referencia en Ourense, si no en toda la provincia” y, por su parte, Fernando Villarino agradeció la mano tendida del gobierno gallego en diferentes servicios como la fisioterapia, la logopedia o terapias acuáticas para mejorar la autonomía personal de los menores con dificultades neurológicas.