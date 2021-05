El CAPD salva “problemas técnicos” para cumplir con el cronograma y abrir en 2022

La conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, señaló ayer en una visita a Ourense que “Ourense era a única provincia na que non había un centro para persoas adultas con discapacidade e nestos momentos van avanzando moi ben todas as obras despois de distintas dificultades técnicas que nos atopamos no terreo”. Y añade que “pero xa se está levantando o edificio e se está axilizando o máximo posible todos los plazos, para que canto antes sexa unha realidade que prestará un servicio de calidade para todas esas persoas con discapacidade da provincia de Ourense”.