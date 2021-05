“No es tan difícil reabrir las termas, es solo cuestión de voluntad y acción del Concello. Exigimos que se pongan cuanto antes a adoptar las obras necesarias para reabrirlas pues está afectando no solo a los usuarios, sino al turismo. Además deben seguir siendo gratuitas. No vamos a permitir al alcalde que cobre ni dos ni tres euros ni nada. Los gastos que ocasiona su mantenimiento ya los cubrimos con el pago de nuestros impuestos”, señala Enrique Camoeiras, en su condición de portavoz de la Plataforma Ciudadana de Amigos das Termas, un colectivo que aglutina a cientos de vecinos y usuarios.

Ayer comenzaron una ronda de encuentros con los partidos políticos. El primero fue con el grupo socialista, que se comprometió a apoyar todas las reivindicaciones de la plataformas y se suma a sus quejas. “No obstante nos reuniremos con todas las formaciones políticas restantes, así como con el alcalde y el delegado de la Xunta, pues creemos que el regidor está mal informado, cuando dice que no hay caudal suficiente para renovar el agua de las termas cada cuatro horas, y que no se pueden reabrir todas. Las normas de la Xunta no dicen tal cosa”, indica el portavoz de la Asociación Amigos das Termas.

Este colectivo transmitió ayer también en su reunión con representantes del grupo municipal socialista entre ellos su portavoz en el Concello Rafa Villarino, que “hay que proteger y cuidar los manantiales termales y hay que dar soluciones sostenibles y de futuro con el fin de evitar que la mayor riqueza de Ourense caiga en el absoluto abandono y desaparición”.

La nueva Ley de Regulación del Aprovechamiento Lúdico de las Aguas Termales, “ha supuesto un claro menoscabo al modelo de pozas de la ciudad”, recordó Villarino, que censuró que Gonzalo Pérez Jácome se ampare en esta norma para aprovechar y “dar carpetazo al termalismo de Ourense”.