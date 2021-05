La madurez de Hugo: “La colitis te enseña que lo realmente importante es la salud”

Hugo Reis posa para la fotografía con sus compañeros y profesores como uno más. El apoyo familiar y de todos sus amigos y amigas es una de las fortalezas que cada día acompañan a este ourensano que padece una enfermedad inflamatoria intestinal. Ríe como los demás, sonríe con ellos y estos le animan a seguir con las carcajadas.

"Tuve que ir a Barcelona, porque no encontraban el problema de mi dolor abdominal"

Ayer el colegio Luís Vives, junto con la Asociación de la enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa (ACCU) de Ourense, quisieron mostrar todo el ánimo posible a un miembro de su familia. Para ello desplegaron una pancarta para visibilizar la patología y conmemorar el Día Mundial de las enfermedades inflamatorias intestinales. Hugo se separa un momento de la fotografía para atender a preguntas con una madurez impredecible a simple vista, en un joven de 14 años.

“En Segundo o Tercero de Primaria empecé a tener algunos dolores en la zona abdominal y mi padre y mi madre me llevaron al médico para ver qué me pasaba y para encontrar alguna solución a esos dolores. Estuve bastante tiempo ingresado, porque los médicos no me daban identificado el problema y después de hacerme pruebas y más pruebas y estar ingresado bastante tiempo, me mandaron para Barcelona para tratar de buscar algún diagnóstico del por qué tenía esos dolores abdominales. Allí me dijeron que podía tener Crohn o colitis fácilmente. Al final, me detectaron la enfermedad inflamatoria intestinal allí y me mandaron hace poco a Santiago, para un tratamiento”.

"Hay momentos que me duele al hacer ejercicio, me impide jugar al fútbol"

Sus palabras hablan de una enfermedad que crece un 2,5% cada año y que se ha multiplicado por 10 en los últimos 25 años, donde 1 de cada 3 diagnosticados, son jóvenes. Hugo señala que “al principio, al no tener un tratamiento adecuado estás mal, te duele al hacer ejercido, al estar en movimiento cuando haces algún esfuerzo en educación física. Me impide jugar al fútbol porque empiezas a jugar y te encuentras mal, sobre todo en el deporte es donde más lo noto, porque hasta que llegó la pandemia es lo que más me gustaba, en especial, el fútbol”.

Los síntomas que le provocaban al principio era una situación incomprensible para sus amigos. El ourensano dice que “mis amigos veían algo rara la situación, porque ellos jugaban todo el rato al fútbol sin que tuvieran que parar y yo me tenía que parar por los dolores, pero después cuando vinieron los representantes de la Asociación de Crohn y Colitis a dar una charla y explicar lo que significaba la enfermedad y cómo me podía afectar. A partir de ahí ellos lo entendieron y me arroparon muchísimo dando ánimo y mucho optimismo para poder llevarlo y superarlo cada día. Y a mi familia igual siempre ayudándome, llevándome a médicos y preocupándose por mí”.

El día a día

El día a día de Hugo antes del tratamiento que tiene en la actualidad, eran horas de cansancio, momentos de dolor que afectaban a la movilidad, noches sin dormir o sensación de fatiga e incluso anulación de las capacidades para poder estudiar y concentrarse como los demás. Ahora lidia con la colitis, con un lupus que le diagnosticaron y con un problema de hígado. “Intento luchar contra todo eso y con el tratamiento que me pusieron llevo ocho meses sin ingresar en el hospital, es el mayor tiempo que he estado”, dice Hugo.

"Llevo ocho meses sin ingresar en el hospital, es el mayor tiempo que he estado”

Las pruebas que pasó y que supera le hace construir una personalidad única, para un adolescente. “La enfermedad te hace pensar que lo más importante es la salud. Mi familia me dice que las notas no importan, cuando estoy mal que lo más importante es estar bien. También me doy cuenta que tengo que ayudar a mi familia porque ellos lo pasan peor que yo, entonces les intentó decir cosas positivas, mostrarles optimismo y hacerles ver que es una enfermedad como otra cualquiera. Intento que no estén preocupados, porque al final están más preocupados ellos que yo”. Y añade que “maduras en eso, en que aprendes a valorar que lo importante es la salud y en ayudar a la familia, para que no estén preocupados y que ellos estén bien”.

Desde los 5 lleva lidiando con una enfermedad que le priva, por momentos del fútbol, su deporte favorito, aunque cualquier actividad física le encanta. Su directora, Iria Vence, le pone como ejemplo de tenacidad, esfuerzo y fortaleza por querer acudir a exámenes o clases presenciales a pesar del dolor. El presidente de ACCU Ourense, Fernando Jiménez, pone en valor su personalidad y su alegría.

Ayer, Hugo recibió la fuerza de toda la familia que le acompaña en su camino en un día especial. “Le tengo que dar las gracias por apoyarme tanto”, finalizaba diciendo el ourensano.