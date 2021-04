La historia de la licencia de ocupación del edificio de Os Franciscanos, parece una película de Martin Scorsese. El promotor del inmueble, Benito López, junto con su hermano, intervinieron ayer en la comisión de investigación del Concello de Ourense, solicitando por escrito la documentación oficial del fin de obra que presentaron el 29 de mayo de 2017, la misma documentación que el juez requirió cuando se judicializó el caso. Desde entonces todavía luchan por una licencia de ocupación que debió llegar hace cuatro años.

Benito López y su hermano expresan que “lo ha quedado claro hoy es que la documentación oficial que nosotros entregamos por registro no está en el Concello, por lo que hemos levantado acta notarial de que efectivamente no está”. El promotor se pregunta “¿qué le han mandado al juez?”, después de judicializar el documento.

Benito afirma que la documentación que envió el Concello de Ourense es una copia de la oficial no autenticada y marcada por él mismo que entregó por registro, a pesar de que se la pidieron entregar de otra forma.

En la sesión de ayer el promotor explicó la versión de los hechos, a los representantes políticos en la Corporación municipal y señaló que “vamos a estudiar la opción de demandar estos hechos ante la Fiscalía con nuestros abogados, porque la documentación no se marcha sola. No sabemos si calificarlo de desaparición o de robo, porque, repetimos, la documentación no se marcha sola”.

Quiso confesar que la empresa “familiar” desapareció a raíz de estos hechos, y que “los daños son tremendos y cuantiosos”. Además el promotor solicitó “careos con quien sea, porque si esta comisión de verdad quiere transparencia, la va a tener si quiere”.

“Cosas muy serias”

Los representantes municipales valoraron la primera intervención del promotor tras la comisión de investigación, enfocando al mismo problema: la desaparición de la documentación. El nacionalista Luís Seara (BNG) señaló que “esta comisión, precisamente se hace, para que la desaparición de documentación no sea una cosa recurrente en el Concello, todo el mundo sabe que el expediente de La Central también desapareció. No pasa nada, todo el mundo se equivoca, pero los errores hay que corregirlos”. Por su parte, Sonia Ogando (PP), ex edil de Urbanismo, quiso aclarar que “sí que me reuní con el promotor y sus abogados el 19 de diciembre de 2019 y se aclaró el malentendido. Estamos aquí para ofrecer total colaboración”.

Del equipo de gobierno, Armando Ojea (DO) señaló que “serán citados José Cudeiro Mazaira (ex edil de Urbanismo, del PP) y tres funcionarios más en una sesión que será el próximo 10 de mayo”.

Desde el PSdeG, Rafael Villarino advierte que “se dijeron cosas muy serias, entre ellas, que el anterior responsable de Urbanismo (José Cudeiro) llegó a reclamarle, mediante un mensaje, para ‘resolver’ el asunto de la licencia de ocupación con el jefe de licencias para darle la licencia. Si esto es así, estamos ante un caso gravísimo que debe dilucidarse, si efectivamente tiene base”. Los socialistas entienden que podría ser un posible soborno y piden más transparencia para concluir la investigación.