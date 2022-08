Es el mundo de la comunicación, hoy y ahora. Familia de vacaciones. Padre, madre, hijo (bebé de unos dos añitos atento a la pantalla). Cada uno con su móvil. Ninguno de ellos habla. Las nuevas tecnologías vinieron para ayudarnos a comunicar con la palabra hablada o escrita y con las imágenes, todo ello en tiempo real. Esto último viene siendo la diferencia con épocas anteriores. Saliendo a la calle, y solo por curiosidad; en cinco minutos de reloj, se contabilizan más de diez personas mirando o hablando por el móvil. Para las jóvenes generaciones es difícil imaginar como los mayores fuimos capaces de llegar hasta aquí sin Internet, sin móvil, y, a pesar de todo, sobrevivir. Y menos aún pueden llegar a imaginar como la Humanidad entera lleva viviendo sobre la faz de la Tierra sin Internet ¡algo así como la friolera de 300.000 años!

Algunos jóvenes tienen interiorizada la idea de que antes de Internet el mundo no existía. Claro, si tu mundo cabe en tu móvil, si pierdes el móvil te quedas sin mundo. Sucede más de lo que se piensa. Desconocer un hecho nos lleva al error de creer que no existe como tal. Se podría decir que lo que ignoramos no está en ninguna parte (de nuestro mundo, claro). El móvil solo es un aparato. La vida está ahí fuera.

María José Vilasuso Carballeira - As Pontes