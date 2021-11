La ancianidad no está muy bien vista sobre todo entre la gente joven. Esto no fue siempre así: en la antigüedad el Consejo de ancianos era la gran autoridad del poder ejecutivo.

En la actualidad tenemos varios ejemplos de hombres en el umbral de los 80 años que son un ejemplo de dinamismo y eficacia.

El doctor Valentín Fuster con 78 años es uno de los médicos mas importantes del mundo y compagina su trabajo en su hospital Monte Sinaí de Nueva York con su responsabilidad en el Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid; con 91 años, Clint Eastwood sigue dirigiendo sus formidables películas. Mario Vargas Llosa sigue con sus 85 años escribiendo magistralmente.

Hay jóvenes que son viejos y ancianos que son jóvenes. ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud? El tener ganas siempre de aprender aunque tengas 100 años. Lo que es cierto que una persona de 50 años tiene más vitalidad y rapidez que una persona mayor, pero la sabiduría debe ser patrimonio de los mayores, pues han vivido más y tienen una mayor experiencia.

Cuando llega la jubilación debe ser una etapa de júbilo y de paz no tienes los “marrones" de cuando estabas en plena vida profesional.

Cuando llega la jubilación debes de seguir activo, pues hay que hacer muchas cosas que no has podido hacer cuando trabajabas diez u once horas diarias.

Hay muchas cosas por hacer y reparar y del trato más asiduo con tu cónyuge o la atención a tus hijos, nietos o amigos.

Seguramente tus raíces profundas religiosas por un desmesurado activismo profesional no las has atendido y ahora, en una época mas tranquila, es hora de recuperar y dedicar tiempo a darte cuenta que tu padre Dios no te falla y tienes que dedicarle tiempo.

Saber envejecer es muy importante, pues en la actualidad puedes sobrevivir treinta años a tu jubilación, deben ser años de paz, de júbilo y de autoestima. Hay mucha gente mayor que vive sola, mas de cinco millones de personas en España están en esta situación. El ser humano necesita comunicación y el vivir solo debe ser tremendo. ¡Cuánto bien hacemos cuando visitamos a una persona que está sola y muchas veces sin esperanza! De todas formas, la vejez hay que prepararla, uno no puede ser víctima de su éxito profesional que no te deja tener ni hábitos ni hobbies saludables. Según los científicos, el pasar de los 100 años de vida no será noticia en prensa, será habitual, es muy importante prepararse para cuando uno se jubila.

Los amigos juegan un papel muy importante pues tus hijos la mayoría de las veces están demasiado ocupados. Los amigos se hacen a lo largo de una vida sensata y sin atolondramiento. La vida puede ser maravillosa hasta el último día en que el Señor nos sale a nuestro encuentro.

* Miembro del Club 55