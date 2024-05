Organizado por el Museo do Mar de Marín, con el apoyo del ayuntamiento, se inauguró el pasado martes el I Festival de Cine do Mar, por lo que desde este comentario semanal queremos felicitar, aplaudir y agradecer a la Junta Directiva esta genial iniciativa y al ayuntamiento por su apoyo, que al fin, alguien en nuestra villa marinera por excelencia, se cree este festival que, estamos seguros, si cuenta con los apoyos necesarios, pronto será un éxito y se conocerá en toda Galicia y en toda España. Y poco a poco iremos ganado en su conocimiento general y como emblema de una villa marinera como la nuestra, que, con más de nueve siglos de historia ligada íntimamente con la mar, con la mar de nuestra ría y con la mar del mundo. Porque Marín nació del mar y para el mar, y ya en nuestro escudo municipal, lleva la leyenda de “Nostra In Mare Fortuna”. En los principios con pequeñas embarcaciones y dentro de nuestra ría, y que con el paso de los tiempos se fue engrandeciendo hasta el día de hoy, con grandes buques pesqueros, que surcan todos los mares.

Desde “ADEMAR”, intentamos en algún momento lanzar esta idea de la creación del Festival del cine del mar, e incluso escribimos una nota de prensa, donde decíamos que, si se quiere hablar de Marín, es inevitable la referencia al mar, ese mar que se hace a la vez belleza y tentación, en las aguas de nuestra ría, y que, a lo largo de los siglos, continúa siendo el elemento propiamente esencial en nuestra existencia. de igual manera que cuando pretendemos explicar nuestra realidad socio-cultural, es forzoso reivindicar fundamentalmente el valor de la pesca, el secular laboreo de las entrañas del mar, que se nos muestra como su tenaz y esperanzado quehacer cotidiano de todos los tiempos. Así, el mar y la pesca, constituyen los factores configurativos de nuestro ser y de nuestro devenir histórico, cuyos azares han venido transcurriendo, claramente perfilada y definida, la afanosa vida de los marinenses, en todos los tiempos. Así, desde el “bote Pulpeiro” y la “rapeta”, pasando por el “xeito”, entre los pescadores humildes, que debieron practicarse desde tiempo inmemorial, con la “traíña” introducida por los llamados “explotadores del mar”, el “arrastre”, con la llegada de los catalanes, las “vacas” y las “parejas”, hasta los grandes “buques congeladores” de hoy, constituyen nuestra historia.

Por ello, bienvenida este “Festival Do Mar” que se celebrará entre el martes pasado y hasta el sábado, veremos una serie de películas y reportajes de cortometraje, que tendrán como base y fondo el mar en todas sus facetas. Y de este modo, Marín aparecerá en el mundo cinematográfico, como el cine del mar. Festival que comenzó el martes pasado día 21, en el Cine de Seixo, con la proyección de la película “Matria” de la galardonada María Vázquez, el miércoles día 22 “La última dorna de Ons”, hoy jueves día 23 con pequeños reportajes sobre Marín y el mar, el viernes día 24 nuevos valores como “Nostra In Mare Fortuna”, y el sábado 25, la clausura con la entrega de la” Sardiña de “Ouro”e “Prata” y el “Rodaballo de ouro”, y “Mención especial”. Para lo que se editó un programa donde vienen todos los detalles, para los que quieran asistir.

Por todo ello reiteramos nuestra felicitación a la trabajadora y animada Junta Directiva del “Museo do Mar”, y a la colaboración de nuestro ayuntamiento, como no podía ser de otra manera. En hora buena por esta iniciativa que, estamos seguro, que traerá muchos beneficios para Marín, contando con la entrada en servicio del nuevo Auditorio, donde podrá celebrase con mayor solemnidad. Lo dicho ánimo y adelante porque nos parece una idea fantástica.