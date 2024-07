Todos conocemos las posibilidades turísticas que nuestro municipio posee, y todos estamos de acuerdo en que el turismo, hoy, es un apoyo fundamental para el crecimiento y desarrollo de los pueblos. Tampoco supone una novedad, que nuestra villa tenga el turismo como uno de los medios, junto con el marítimo-pesquero, para apoyar su progreso. Ya a principios del siglo pasado, por iniciativa de un marinense de corazón, el profesor e historiador local, José Torres, se creó el “Patronato Local de Turismo” que canalizaba las necesidades para progresar en esta actividad, a través de la revista “Ría”, por el dirigida, donde se plantearon los problemas del alojamiento, servicios y actividades para atraer al turismo a nuestra villa, que él denominó “Marín Villa de Turismo y veraneo”, o “Marín ventana al mar”, como slogan publicitario. Pues hoy, setenta años después, tenemos los mismos problemas sin resolver.

Es cierto que por parte del ayuntamiento se han dado muchos pasos en pro de la atracción del turista, con una gran campaña de difusión y dar a conocer, lo mas profundamente posible, nuestro municipio y sus excelencias de tranquilidad, seguridad, paz y comodidad, por España adelante. Con trabajo se consiguió lograr para nuestras playas las “banderas azules” y el puerto deportivo, se han instituido recorridos turístico-deportivos como “Marín en ruta”, “La ruta de los cinco miradores”, y últimamente la “Ruta de las Mámoas”, así como la adecuación del Lago Castiñeiras como destino turístico de naturaleza. Todo lo cual supone dar los pasos para que los turistas tengan presente nuestro municipio como lugar de veranea y descanso. Ahora bien, para ello, además es necesario, diríamos que imprescindible, ofrecerles también los servicios que ellos necesitan, para que se encuentren a gusto, y los propaguen y vuelvan, año tras año.

Y entre los servicios que faltan, entendemos nosotros, que son la escasez de vivienda, hoteles, apartamentos, etc. Por lo tanto, es necesario hacer realidad el “Plan de playas” que quedo en un vial, sin que se acondicionase su espacio para la venida de turista, para poner en valor nuestras inigualables playas. No tenemos campìng para caravanas, hoy necesarios, no tenemos suficientes aparcamientos en las playas, la playa de Portocelo necesita de una nueva entrada más cómoda y amplia que la actual. Es necesario retomar el puerto deportivo de Aguete para hacerlo realidad y potenciarlo, tal como estaba previsto. No entendemos como Marín el puerto más importante de la ría, no tiene un servicio diario con las islas Ons, siendo necesario urgentemente que se establezca. Hay que retomar la adquisición de los terrenos entre el vial y la costa para que sean públicos y adecuarlos para lugares de descanso de turistas, urbanizar la zona para que puedan construirse los servicios necesarios como hoteles, apartamentos, pisos, discoteca, aparcamientos, etc., para ponernos a la altura de nuestros ayuntamientos limítrofes. Para conseguir que nuestro municipio este a la altura de los demás y podamos competir en turismo. Pues es cuestión de `ponernos manos a la obra con trabajo y sacrificio para conseguirlo, porque lo único que nos falta son servicios para los futuros turistas, lo demás todo lo tenemos: playas preciosas, campo, vistas, patrimonio para admirar, lugares para pasear y respirar aire puro, al tiempo de contemplar vistas extraordinarias, etc, etc. Pues venga, ganas y mucho ánimo y ponerse a trabajar.