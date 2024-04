En Salceda, con el Txoco Tonkolio. / FdV

No faltan problemas en la vida y bueno es que los despistemos de vez en cuando con la mayor arma de destrucción masiva de la tristeza: el buen humor. Buen humor es lo que les sobra a estos amigos de Salceda que no solo viven en un hermoso y tranquilo lugar con buena oferta culinaria sino que ellos mismos lo acentúan con su Txoco Gastronómico Tonkolio España Moderada, que se reúne los primeros viernes de cada mes, en este caso con una centollada. Arriba a la izquierda, Wences, Tavo, Lolo, Lambadas, David y Demetrio. Abajo, Pablo, Humber y Toñi.

“O pai Ricardo” organiza en Valença una gran feria para el fin de semana

¡Apuntad en vuestras agendas todos aquellos que gocéis con una escapada a Portugal! El pater Ricardo Esteves, del que tanto se habló en prensa incluso denominándolo, en contra de su opinión, “el padre más sexy” , organiza de viernes (desde la 17 h.) a domingo la Feira dos sabores do Minho en su parroquia de Gandra, en el mismo Valença. Toda feria tiene una vertiente gastronómica y de eso tiene “o pai Ricardo” sobrada oferta con los mejores “alvarinhos, fumeiros, pao, queijos, doces e mel”. Pero es que a ello se añade una animación variada con concertinas, cantares de desafío, actuaciones, bailes, DJs... sin que falten restaurantes para tomar “posta, bacalhau ou cordeiro” o tasquinhas para “petiscos variados”. O sea que, si siempre tenemos una razón para visitar el país hermano, este fin de semana desde el viernes tarde la tenemos redondeada con tanta oferta en la misma frontera. A mí me parece que “o pai Ricardo” hace muy bien intentando dar, aparte de su fe, alegría a feligreses y visitantes.

Luis Torras, expo en la galería Montenegro: desde los años 60 a 2023

¡Qué magnífica noticia, qué merecida exposición en su memoria! Se nos fue en enero tras haber vivido mucho (111 años) el pintor Luis Torras, al que tuve la suerte de hacerle sus memorias para FARO años antes, Mañana, a las 8 de la tarde, en la galería Montenegro de su amigo Víctor R. Montenegro (de prestigio bien ganado) le harán buena memoria con Formas no espazo e no tempo. As pinturas de Luis Torras. Como afirma Carlos Bernárdez en un rico catálogo de la misma sembrado de firmas, nos situamos ante una exposición póstuma del artista vigués. Un tiempo de nostalgia para recordar al artista y admirar una importante selección de su pintura, con la que dejó una huella que fue marcando el desarrollo total de su vida. “A lo largo de más de siete décadas -afirma- se dedicará con la soledad de un ermitaño y la disciplina de un soldado a desarrollar una carrera pictórica extensa y homogénea”. En esta muestra podemos encontrar un amplio recorrido por lo que fue su trayectoria, obras desde los años 60 hasta la última obra pintada y acabada a la edad de 110 años. La galería Montenegroa fue fundada en 1987. En sus comienzos estuvo orientada hacia artistas gallegos del periodo comprendido entre los años 1850 y 1980. La apuesta actual es mucho más ambiciosa, centrándose en pintura y escultura española de los siglos XX y XXI.

Y Suárez se refugia en el campo

Mi amigo el etnomusicólogo y compositor Carlos Suárez, filósofo del sonido gallego-venezolano del que ya hablé en otras ocasiones, se ha retirado como un anacoreta a un pueblo solitario y ha arreglado con sus propias manos hasta donde ha podido una casa familiar de piedra, y allá está feliz en O Pazo de Casardeita (12 habitantes), en tierras de Celanova. Dice que en ese silencio lejos de la urbe compone más que nunca , está grabando entusiasmado esos sonidos en peligro de extinción y todo ese ambiente creador y solitario le está sirviendo también para escribir un libro que me dice que es una inmersión en lo biológico, pero que no dejará de lado el misticismo suyo.