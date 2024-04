La Marea Negra Jurídica encuentra a Morris. / FdV

¿Veis a esta feliz comitiva? Andan procuradores y abogados estos días en pura pelea por unas pensiones dignas y el domingo estuvieron en Madrid unos 10.000 de toda España. Estos que veis son de la provincia de Pontevedra y veo por ahí a Manuel García Álvarez, hijo del fotógrafo Magar y alentador de la Marea Negra Jurídica de Vigo, y también de Vigo a María Jesús Martínez, Paula Táboas... ¿Y qué hace en medio nuestro querido Antonio Durán “Morris”? Pues que se lo encontraron en el aeropuerto de vuelta, encantado de apoyarlas recordando sus tiempos de abogado de ficción. Como sabéis, su papel de actor lo tiene “confiscado” en Madrid aunque escapa a Vigo siempre que puede.

Los lunes al sol, Ángel Egido y su refugio feliz en Conil de la Frontera

Recuerdo los días de rodaje en Vigo de Los Lunes al sol, la clamorosa película de León de Aranoa con Bardem, Tosar y el que más me interesa a mí, el redondelano Ángel Egido. Eso fue hace 22 años, empezaron en Vigo ayer diversas actividades para celebrarlo organizadas por la Vigo Film Office y a ella fue invitado, entre otros, Ángel Egido sin saber que vive al otro lado del mapa español, concretamente en Conil de la Frontera. Mi ex compa de los Jesuitas decidió irse al Sur, a un pueblo costero con playa atlántica y maravillosa de varios kilómetros en busca de la tranquilidad que no tenía en Madrid, y eso lo hizo cuando empezó su jubilación activa aunque cuando sale trabajo, se va a donde le llamen si le interesa. Hace poco pasó unos días en Vigo con su familia (es hermano de Guadalupe Egido, alma y vida de la Misión del Silencio desde que falta su fundador el padre Carlos) y ahora ha vuelto a su sur. ¿Lo recordáis en la serie de Amazon Reina Roja como obispo en uno de sus siempre magníficos papeles? Pues os diré que ahora, con las plataformas, la serie se ha vendido y es la segunda más vista en EE UU y la tercera del mundo. Y algo más. Se está emitiendo la primera temporada, se está haciendo la segunda y se hará una tercera, otra vez con Egido.

El premio de Manuel Veiga

Hace tiempo que no veo al escritor Manuel Veiga, que acaba de recibir el Premio de la Crítica en narrativa junto a Antón Lopo (éste en poesía) por Perder as bestas (Xerais), novela sobre la violencia de posguerra en España. A Veiga, que es un tipo encantador con el que siempre me sentí en sintonía por su cordialidad, le conozco al menos 10 libros y la guerra civil ha sido una de sus preocupaciones literarias como ya manifestó en 2021 con ¿Que sabes da guerra civil e o franquismo? Periodista, residente en Vigo desde los 80 y exdirector de A Nosa Terra, hay mucho espíritu didáctico en alguno de sus libros, como aquel Galicia contada aos non galeguistas. Es un firme baluarte de nuestra cultura, lo suficientemente sabio como para defenderla sin ánimo excluyente, si acaso irónico, ante los insensibles a ella. Merecido premio.

Y Frichi comió en El Estribo

Y que me escribe mi amable amigo Federico Santos, Frichi, que fue ginecólogo durante muchos años en Vigo y ahora vive su jubilación aunque con la pena de haber perdido a su mujer. Y es que Frichi llegaba de comer muy satisfecho del Estribo, la sidrería de la calle Ecuador regentada por Rogelio y Carmiña desde 1983, un bar sin estrellas Michelín pero con comensales fieles, que son sus estrellas. Como se jubilan estos días y llegan Rafa y Guillermina ¡daremos foto de su equipo de mus, que se mantiene!