Retratos augustos: José Manuel Morales

Cargos ha tenido de sobra este vigués de mérito, noiés de nacencia. No solo en la organización de Viajantes de Comercio, sino en la de Vigueses Distinguidos y hasta en la del mismo Cristo de la Victoria. Podríamos decir que es un influencer desde antes de que se conociera Internet, un conseguidor en términos antañones que aplica su curiosidad para saber y su astucia galaica para proceder, proponer, sugerir. A propuesta suya se hizo ese monumento al viajante de comercio sito en Vigo. Representante en los mejores tiempos de la moda española , sobresale en él su alma solidaria, presta a echar una mano y, sobre todo, su fuerza como activista social del encuentro entre las personas. Sin gente como él esta sociedad no movería ni sus caderas.

Foto: Augusto Rodríguez

Xulio “Teaxul”: el implacable inventor, duro y tierno a la vez

Xulio González “Teaxul” está exultante, de buen humor, con la evolución del último de sus estudios: un sistema de detección precoz del Alzheimer mediante el análisis no invasivo del fondo del ojo, en tiempo real. No voy a hablar más de este tema porque ya lo abordó en este periódico Rafa López con más extensión, pero sí fijarme en el personaje, a quien tenemos especial afecto quienes hemos compartido muchos momentos con él, desde comidas a la que llega con su boina aureolada por insignias a un homenaje a la Guardia Civil. A Xulio le conozco como genial inventor desde que soy periodista, hace mas de 40 años. Es un tipo fuerte y duro y al tiempo tierno y capaz de emocionarse como lo está ahora por este invento en desarrollo; un ser que combina un trabajo exhaustivo aprovechando las pocas horas de tregua que da al sueño con su capacidad de estar aquí y allá en comilonas y francachelas. Suma su voluntad férrea su despierta inteligencia y todo ello lo vuelca no solo en su trabajo sino en el cuidado de los amigos. Se le quiere a este inventor implacable.

Xavier Pousa: el excepcional legado de cine doméstico

Por no sé qué azar, porque cuando murió en 2000 ya estaba yo crecidito con dos décadas como periodista, mi vida apenas se encontró con la del artista goianés Xavier Pousa salvo algunos encuentros accidentales, aunque tengo el gozo de conocer a su radiante mujer, Carmela Arbones, a sus hijas Keyla y Zara, no tanto a su hijo Xavier... Lo que me sorprendió fue leer que la fundación que lleva su nombre había depositado en el vigués Museo Online de Cine Autobiográfico 10 horas de imágenes grabadas por este artista que incluyen a amigos suyos de los años 60 y 70 como Manuel María, Xohán Cabana, Blanco Amor, Cunqueiro, Del Riego, Novoneyra, Oroza... ¡Qé gran patrimonio, supongo que grabado a golpe de Súper 8, el que fue entregado al Museo Online de Cine Autobiográfico, que dirige el vigués Pablo Gómez Sala. Lo que ha hecho éste es el proceso de digitalización de toda esta documentación, que incluye además grabaciones de la familia, de fiestas de los pueblos de alrededores... de modo que tienen varias miradas: la cultural, la folclórica, la familiar... El hecho es que Pousa no solo tuvo siempre un pincel a su alcance sino una cámara entre mano y consiguió con 3 kilómetros de películas y 10 horas de imágenes una colección excepcional de cine doméstico.