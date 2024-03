Cuatro Cosas

Por cierto que, con todo quisque pendiente de quienes entren y salgan de la Xunta, se están olvidando el delicado asunto de los puestos directivos en entidades de alcurnia. Por ejemplo, en algún puerto de interés general, consejo de administración de entidad pública o semi y, desde luego, la CRTVG. Le cuentan a avecilla que Alfonso el batallador, aún con mando en plaza, quiere irse tras cuatro legislaturas. Si se va, tendrán que hacerle una estatua. Yes...

(Los últimos años fueron conflictivos: los “progresistas” montaron todo tipo de líos, acusando a la dirección de partidismo en favor de “la derecha”. Y es que, parece, los del sindicato del pasillo no ven la TVE. Sobre todo al informar al país, con total transparencia y objetividad. Lo que provoca carcajadas entre el –menguante– público espectador. Y conste que el pajarillo tiene un punto de masoquismo: a veces la ve. Uf...)

Por cierto, Anacleto aporta más datos acerca de lo que contó el otro día sobre un posible acuerdo entre el PPdeG y una facción del PSdeG en Ourense. Casi nadie lo creyó, pero el agente insiste en que quieren impedir que los jacomitas se suban a la parra. Y controlar el Ayuntamiento y la Diputación, porque lo que parecía una cogna ya no lo es, y D.O. no para de crecer. Ojo...

Ya se extiende por la provincia sureste, y a toda milk. Y ahora, con un diputado en el Hórreo no decidirá votaciones, pero predicará que su presencia aportará mejoras para la provincia de Ourense. Por eso, cuentan en cenáculos y papatorios, los alfonsinos quieren mantener las cosas como están, que llegan las elecciones europeas y la corte jacobea quiere hacer más méritos. ¿Capisci...?