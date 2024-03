23-F: el asalto a la fabada cadavediana / Fernando Franco

Un 23-F nació Rosalía de Castro y el pintor Laxeiro, un 23-F quisieron dar un golpe de Estado en España y un 23-F, este último, celebró nuestro Pepe Cadavedo su tradicional fabada, esta vez en las bodegas Martín Códax, venido el producto de los Cabos de Pravia. Ahí ves en amor y compañía a unos 40 comensales, con Pepe por medio para darle empaque a Miguel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, o para darle santificación culinaria a Miguel A. de Dios del Restaurante Teatinos de Oviedo (que puso un riquísimo arroz con leche). Ya lo dice el poema: Qué más puedo decir de esta legumbre / tan blanca, rechoncha y ovalada, / convirtiéndose en épica fabada / al calor amoroso de la lumbre.

Carlos Mañas, primer aniversario

El tiempo pasa, nosotros nos vamos yendo pero la memoria permanece para que las cosas sean contadas. Mañana, por ejemplo, es el primer aniversario del fallecimiento del Vigués Distinguido Carlos Mañas y yo lo cuento porque la familia convoca a una misa especial en la que se hablará de él y le recordarán como le habría gustado. En la iglesia de los Apóstoles (M. Valladares 16) a las 7 de la tarde, tendrá su sello, el del que fue el escritor, publicista, conferenciante, activista social, fundador de la ONG Solidarios Anónimos e impulsor del Foro de Salud Mental TBO (Trastorno Bipolar Organización), que a él mismo le tuvo afectado pero no sumiso, Allí estará su mujer, Beatriz Gallidoro, y sus hijas Carla y Luca, en ello están amigos como José Manuel Morales junto a todos los que quieran asistir para recordarle, entre los que no faltarán miembros de Vigueses Distinguidos, de cuya directiva formó parte este valenciano recriado en Vigo con el que poco antes de su muerte compartí desde una terraza la belleza de la Plaza Mayor de Salamanca y en esa ciudad asistí a una de sus últimas conferencias.

Aldao, ¡qué fosa la Atlántica!

¡Hombre, Ricardo Aldao, cuánto tiempo sin hablar con este sindicalista que cumple ahora 75 tacos! El azar quiso que me reencontrara por vía telefónica con este Aldao que fue también del PSP luego fusionado con el PSOE y que mantiene el humor aunque ande pegado a un botella de oxígeno. Los que tenéis memoria política y canas recordaréis este Aldao que se encargó megáfono en mano, junto a Luis Ferreiro, hijo de Celso Emilio (tras encadenarse no recuerdo a dónde), de alentar la llegada a Vigo en 1982 tras la expedición contra los Vertidos nucleares en la Fosa Atlántica, del Pleamar con el Sirius de Greenpeace. En el Pleamar habían partido miembros de la Corporación viguesa además del escritor Alfredo Conde, entre los munícipes el alcalde Manuel Soto, Santomé, Castedo, María Arán, Camilo Nogueira , Paco García, que ya había ido en la expedición del año anterior con el Xurelo... La recepción de decenas de miles de vigueses fue mutitudinaria, hace ahora 42 años. y eso me recordaba el amigo Aldao.

A Banda do chimpín suma Tokio

En la mañana del domingo, cuando el sol se alzaba tímido sobre la ciudad de Tokio, los corazones de 38.000 corredores bombeaban ansiosos. A las 8, con unos fríos 6 grados, se inició la maratón todos prestos a conquistar los 42 kilómetros de la carrera. Y entre ese mar de corredores, se destacaban 3 nombres muy especiales para nosotros, no para un chino o un japonés: el director de prevención textil Roberto Lago, el químico David Alonso y el ingeniero industrial Jose Manuel Lago, los amigos de Redondela que por haber bebido una cerveza de más una noche y ponerse tontos han emprendido juntos el desafío de completar las seis pruebas que componen la Abbott World Marathon Majors, las 6 grandes maratones del mundo. Este trío de amigos ya ha superado con éxito los desafíos de las maratones de Chicago, Londres, Berlín y Nueva York. Ahora, con la Maratón de Tokio, suman un nuevo logro a su lista de de hazañas deportivas. ¡Viva Redondela!