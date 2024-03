Los ex de la Policía Nacional / Fernando Franco

Estos que ves de buen humor vivieron tiempos duros en la Policía Nacional y ahora gozan de merecido descanso tras andar muchos años detrás de los malos. Ahí están, en esa anual comida de jubilados en el Hotel Coia de Vigo, en algunas de las cuales he participado, que se hace cada año en estas fechas de cocidos, esa vez de lacón con grelos chorizo y cacheira. No sé si lo distinguís de lo bien conservado que está pero entre ellos está Emilio Montero, de 100 años.

(Re)abre en el barrio viejo un nuevo espacio culinario: Pica de Flandes

¡Albricias! ¡Qué buena noticia saber que esta misma semana tendremos en el barrio viejo de Vigo una nueva apuesta gastronómica dentro de la cocina tradicional! Ahí en esa esquina de la calle Chao, nº8, La pica de Flandes, que redimensiona su cocina y pasa de la básica a una restauración mas cumplida y amplia en sus propuestas, sin entrar en complejidades neoculinarias sino reivindicando todas las posibilidades de la abuela. Para ello Albino Campos, hijo de armadores, se ha unido con Álex Nieto Beltrán, hijo de panaderos de Cairón, ahí por a Ribeira Sacra, y que yo ya saludé en cocinas como la del Patouro, La Carpintería, La Juanita... Ayer llevaron a unos cuantos amigos como las Domínguez Sisters, Itos y Loló, para una degustación preinauguratoria, y sabemos que será una carta de unas 22 propuestas en que pueden aparecer según el día guisos diversos, cocidos, caldeiradas, laconadas, arroces varios, rabo de toro... sin que falte una línea de bocatas de inesperadas entretelas para servir en la terraza. Ya sabéis, en la calle Chao.

Moncho Pena, Galiñero arriba

Ayer hablé del frontón del Centro Deportivo Municipal de As Travesas porque allí se celebra este sábado un campeonato de boxeo neo welter. No creo que a Moncho Pena, el profesor, escritor, columnista de FARO y antes resonsable de FAROCULTURA, le haya dado por boxear, cosa nada propia de intelectuales aunque en la teoría de nuestro excolumnista José Luis Alvite, la literatura es boxeo: solo son dos maneras distintas de escupir. Pero mira por donde, si el boxeo del sábado es en el frontón, el frontón es precisamente el deporte de Pena de juventud y de jubilación. Eso sí, cuando no llueve, porque no acaba de ponerlo a punto el Concello de Vigo. Ayer le llamé y le sorprendí Galiñeiro arriba con Liam, un perro de caza que recogieron de la calle y ahora está feliz al que su hijo, Miguel Pena, le puso el nombre de su admirado líder de Oasis.

La gran estafa del cha cha cha

¡A ver, Raúl Bermúdez, capo del Cha cha cha Estudio, es que no paráis! ¡Dadnos un descanso cultural! Sé que a hoy las 19.30h abrís en vuestra galería La Maraca (Dr. Cadaval 12) una de las expos de la temporada. Será un inauguración múltiple, por una parte la exposición A Gran Estafa, una muestra colectiva de mas de 30 autores de la única revista semanal de humor gráfico en España, El Estafador; por otra parte, tres expos individuales: Javirroyo, tipo capital en la escena nacional de la ilustración y el humor gráfico, y dos de las representantes gallegas más destacadas Sandra Lodi y Laura Tova. ¡La culpa es del cha cha cha!

El show vintage de Daniel Calá

¡Que levante la mano quien lleva más tiempo en activo sobre los escenarios de Vigo que Daniel Calá! Nuestro hombre tiene una rica historia y por eso le hemos hecho ya sus Memorias pero a lo que voy es que sigue actuando con su guitarra y esa voz que le permite tanto cantar a Nicola di Bari como a Aznovour, a Roberto Carlo, Serrat, Sabina o un bolero. Le tenéis mañana a las 0.30 en el Henry Pub, García Barbón 87.