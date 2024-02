Retratos augustos: Pepe Carreiro / Fernando Franco

Carreiro, nacido en Vigo en 1954, en el Barrio do Cura, colgado sobre el Berbés, es un prolífico humorista gráfico, dibujante, guionista y escritor gallego. Su obra abarca una amplia variedad de medios, desde periódicos como FARO DE VIGO (Maxistérico), La Corniz (viñeta) y “El Mundo” hasta revistas satíricas como “Can sen Dono” y “XO! a voz que para a bestas”. Como ilustrador infantil y escritor, es conocido por sus series “Os Bolechas” y “Os Formigón”, además de numerosos cuentos y colaboraciones con editoriales gallegas. También es el autor y guionista de la serie de televisión “Os Bolechas”. Con dos libros de humor gráfico y un libro juvenil publicados, así como una exitosa carrera como publicitario y diseñador gráfico, Carreiro ha dejado una huella significativa en la cultura gallega contemporánea.

Foto: Augusto Rodríguez

Vigo, sede editorial: Agoeiro

Vigo siempre ha sido, a través de la historia, capital editorial. Aquí están las sedes de dos principales, como Xerais y Galaxia, pero hay otras nacidas en estos tiempos, como Elvira, en 2013 con Javier Romero, de muy diversa producción, y más recientemente Ediciones Agoeiro, en el 2020 con el periodista Jorge Alonso. Esta última ya hace tiempo que dejó de ser local para hacerse un hueco en el mercado nacional, cuando hace dos años y medio dio el salto a Madrid con la presentación de El virus que nos cambió, de Adriana Bonezzi, presentado por la exministra Ana Pastor. Ahora tiene nuevas presentaciones de libros. La primera es en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, en la que presentan la antología de Teodoro Rubio Martín, poeta burgalés traducido a varios idiomas. La segunda presentación es en Vigo, en De Catro a Catro, el próximo jueves día 29, con A Sinada de Charo Álvarez Prieto, una novela ambientada en Crecente. Y en marzo viaja a Málaga, para presentar Peña Amusgo, de Juan Carlos Delgado Santaella, un recorrido por las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Y con ganas de seguir creciendo porque, sorprendeos, Agoeiro ha creado los sellos propios para editar poesía “San Juan”, que toma su nombre de sitios de la ría de Vigo, en este caso del faro “Cabezo de San Juan”, en Panxón, o El sello “Silleiro”, por el cabo del mismo nombre para las ediciones de infatil y juvenil. Hasta un sello para las ediciones en lengua inglesa, “The Black Rock” (por la piedra “La Negra” al lado de las Estelas), para las ediciones en lengua inglesa.

De Vermú Comedy en Nigrán

Hace tiempo que no veo a Marien Breis y Ferrán Botifol, actores con rico currículo (La Cubana, Animalario...) huidos de Madrid y aposentados en Nigran. He asistido con la directora teatral Lola Correa a una lectura de haikus en su casa nigranesa y ahora me avisan de que hoy, domingo, su grupo Denigrantes, Comediantes de Nigrán presentarán el montaje Mujer y filipina, en el Casino de Sabarís, a las 13 h. Las puertas se abren a las 12 y podéis pedir un vermú y supongo que hasta agua mineral si sois perversos. Es una Vermú Comedy. ¿qué os parece tal aperitivo? Gabi Nigrán y Andrea de la Torre, del grupo Denigrantes, interpretarán una alocada comedia sobre una pareja que entra en crisis durante la celebración de su aniversario. La entrada es gratuita, aunque podéis dejar vuestra voluntad en una caja al efecto, que los cómicos no viven del aire.